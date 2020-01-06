韩国瑜竞办：绿营用政府预算打击异己

韩国瑜竞选办公室今天（6日）指出，驻日代表谢长廷创立的新文化基金会，用公部门补助举办研习营，教人如何在网路上反串假韩粉，“这就是培养杨蕙如们的温床”。一个单位用文化名义吸收学生、用政府预算打击异己，谢长廷与民进党应该说清楚此事。

据《联合报》报道，韩竞办总发言人王浅秋指出，新文化基金会以文化名义举办研习营，讲师包括民进党秘书长罗文嘉、行政院副院长陈其迈，每年从环保署、文化部、青发会、食药署、悠游卡公司、合库等公部门取得约新台币119万元（53400）补助，授课内容却在教如何批评政敌。

王浅秋指出，其中一门课还教导学员如何打出超级像韩粉的反串文。首先，先打好非常没有逻辑的留言范本，再将关键字转换成“绿蛆”等中年深蓝用语；删除所有标点符号，不要有空格；开头加上“我不是韩粉但是我看不下去”，文末加上“认同+1”。最后，到各种批评韩国瑜的粉专留言就大功告成，但切记不要提到发大财，否则就会被发现反串。

王浅秋说，过去大家一直怀疑有假韩粉，现在证明确实有网军操作，“这不是指控，这就是事实”，民进党用公部门预算补助，让谢长廷、让民进党、让新潮流养网军。过去，国民党侵入校园被全面的围攻，现在国民党退出、民进党进入校园了。当一个单位用文化名义吸收学生，用政府预算打击异己，谢长廷应该说明清楚，为什么他成立的基金会用来训练网军、训练假韩粉，这就是杨蕙如们的温床。

王浅秋说，这不是新文化基金会第一次攻击异己，只要与他们意见不合的政治领袖都会被攻击。台北市长柯文哲也是受害者，去年市长选举，对手姚文智举行“阿伯请告诉我真相”记者会，自称柯粉的24岁潘袁诗羽在记者会落泪质疑柯文哲变了，但潘袁诗羽根本是新文化基金的美编与新闻组成员。