日媒：中国推进港口出资 10年投18国港口

日本媒体盘点了中国对海外港口的收购和出资。统计显示中国过去10年的投资至少涉及18个国家的25个项目，总投资额约合1.2万亿日元（149.96亿新币）。

据日本经济新闻1月6日的报道，上市企业发布的资料等信息统计显示，中国2010年至2019年12月，在25个海外港口并购或出资。其中，中国港口运营大型企业招商局集团占11个，数量最多。 第二多的是中国最大海运企业中国远洋海运集团，占九个。

两家中国国有企业合计参与20个项目，近期也非常活跃。

中国远洋海运集团11月对希腊最大港口比雷埃夫斯港（Pireas）追加投资6亿欧元（9.05亿新币），2016年成功向该港的运营公司出资51％，取得经营权。货物吞吐量方面，2018年比2013年增加75％，据悉该公司希望通过此次投资进一步推进港口的扩充。

过去，中国若要向西欧和北欧运货，很多航线是从南中国海出发经由印度洋及苏伊士运河，然后穿过直布罗陀海峡。相关人士说，随着比雷埃夫斯港的建设取得进展，可在该港卸货，大幅缩短交付给欧洲客户的时间。

中国的招商局集团也在2019年11月敲定向海外港口投资9.55亿美元（12.9亿新币）的大型收购。据悉将取得亚洲和欧洲等的10处码头。

招商局和远洋海运均为中国代表性的企业。远洋海运在集装箱船的运输量方面居世界第三，此前投资的码头在世界范围内达到约55个。招商局诞生于1872年，在世界约20个国家参与56个港口的业务。

不过，海运相关人士分析，希腊由于财政原因，11月批准了远洋海运集团的追加投资，但今后港口扩充等计划能否顺利推进存在不确定性。美国政府还担忧中国出资的港口有可能转为军用。

日本国际贸易投资研究所的客座研究员小岛末夫指，“也有的项目中国出资比例在50％以下，掌控经营的港口仍然有限”。今后中国能否进一步扩大出资受到关注。