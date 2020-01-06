中国央行：要打赢防范化解重大金融风险攻坚战

中国承诺采取加大力度支持陷入困境的银行和中小企业，同时继续打击影子银行和房地产投机。这项棘手的平衡行动或将加剧传统银行的坏账积累。

据彭博社报道，随着对中国45万亿美元（60.75万亿新币）金融体系状况的担忧加剧，中国人民银行及最高金融监管机构公布了在经济以三十年来最慢步伐扩张之际如何应对风险的新细节。

一直不愿出台过多刺激措施的中国人民银行周日（1月5日）表示，要“坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战”，强调其作为最后贷款人的作用，并要求地方政府加强一线支持。

中国银保监会此前发布了一份声明，提出了针对高风险机构的一系列措施，包括削减不良贷款、设立处置基金以及促进并购、注资和重组等。

Atlantis Financial Research Institute驻北京主管Zhao Jian认为，“控制风险一直在政府的议程上，但与以往的总体指引不同，监管机构以强硬的措辞列出了非常具体和严厉的措施。”这表明决策者今年将加大努力控制金融风险。

鉴于中国经济还受到了美中贸易争端的拖累，中国政府正在采取更加协同的方法来解决3000多家地方和农村银行的问题，其中许多银行都面临着不良贷款堆积、资本遭到侵蚀和内部控制不佳的问题。