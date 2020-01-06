泰国红牛强制清算中国红牛的上诉被驳回

中国北京市高级人民法院认为，红牛泰国公司、英特公司的股东资格尚处于争议状态，对于中国红牛的上诉理由不成立，上诉请求不予支持。

据《新京报》报道，红牛维他命饮料有限公司（以下简称“中国红牛”）1月5日发布公告，宣布了上述消息。

北京市高级人民法院认为，一审法院未受理红牛泰国公司、英特公司，以股东身份提出的强制清算申请正确，裁定结果为“驳回红牛泰国公司、英特公司上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。”

红牛商标权益争夺和纠纷自2014 年开始，2016年双方诉至公堂，围绕合资期限、商标、股权、破产清算等互相诉讼达20多起。

随着中国红牛工商营业执照登记经营期限到期，双方开始舆论战。中国红牛提起营业执照变更申请，称有法律依据的双方合作期限是50年，泰国天丝则申请对中国红牛强制清算，并另寻合作伙伴。

泰国红牛和英特生物2018年10月15日提起强制清算中国红牛的法律程序，北京市第一中级人民法院2019年5月30日裁定，不受理其强制清算申请。

中国红牛实际经营人华彬集团相关负责人曾表示，泰国华彬通过诉讼主张自己才是中国红牛的实际股东和出资人，泰国红牛仅为名义股东。关于股东身份的审理截至目前还未有结果。

股东身份纠纷案2019年5月29日开庭，争议焦点是泰国华彬关于英特生物持有红牛公司7%股权是代其持有并要求显名的主张是否成立，庭审后将择日宣判。