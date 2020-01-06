中国驻英大使：禁止华为将使英国在新一轮技术革命中落后

中国驻英国大使刘晓明1月5日在英国《星期日电讯报》（The Sunday Telegraph）发文指，禁止华为将使英国在新一轮技术革命中落后。

据中国驻英国大使馆官网报道，刘晓明对华为问题谈了三点。第一，对于华为的安全性，没有国家、机构或个人能拿出确凿证据，证明华为构成安全威胁。华为公开承诺愿签署无“后门”协议，接受第三方监督。

第二，华为落户英国近20年，可以说是中英合作的典范。从2012年至2017年，华为在英采购和投资20亿英镑（35.46亿新币），支撑就业2.6万个。

刘晓明写道，华为2018年初承诺其后五年追加投入30亿英镑，这是在脱欧背景下对英国未来发展投下的信任票。英国重视5G建设，华为是5G全球领军者，双方合作可为两国乃至全球信息产业做出贡献。

第三，新一轮科技革命理应成为各国发展的新机遇。放弃与华为开展5G合作，意味着逆潮流而动，带来时间、成本和市场竞争力的巨大损失。

刘晓明引述英国多家电信运营商说，禁用华为设备，将使英5G网络建设延迟两至三年，更使英国在第四次工业革命浪潮中落在后面，不仅将影响华为在英经营，而且损害英国自身国际形象，打击外国投资者对英国未来的信心，对中英合作也将带来消极影响。

他最后表示，希望英国能在华为问题上做出经得起历史检验的决策，造福两国人民。