中国央行官员：应珍惜货币政策空间 避免严重通缩型衰退

中国人民银行货币政策司司长孙国峰撰文称，负利率政策是应对严重通缩型衰退的有力武器，但前提是能够保证银行存贷利差等“两个利差”。在实践中，中国应当尽量珍惜货币政策空间，保持住作为主要经济体当中少数实施正常货币政策国家的地位，避免出现严重通缩型衰退。

据路透社1月6日的报道，孙国峰刊登在《中国外汇》杂志的文章指，负利率政策是贷款创造存款（LCD）理论的重要应用，银行是货币创造的主体，负利率政策的核心机制是保证“两个利差”，即银行存贷利差和收益率曲线的期限利差，以保证利率低于资本边际回报率，刺激企业投资，拉动经济增长和物价水平回升，以应对通缩型衰退。

负利率政策的效果取决于存款利率能否有效突破零下限，以保证两个利差。只有如此，才能迅速发挥作用并在短期内退出；否则，可能会进入流动性陷阱。需要指出的是，负利率政策存在负面影响，因此中央银行应维持正常货币政策，尽量避免进入零利率或负利率区间。

孙国峰指，从各经济体的实践看，负利率取得了一定效果。但由于负政策利率对银行存款利率的传导并不彻底，存款利率未能有效突破零下限，进而对银行业利润产生了挤压。这影响了银行放贷的积极性，使得负利率的效果受到了明显制约。因此负利率政策实施了若干年后，至今难以退出，回到正常货币政策框架变得遥遥无期。

他认为，负利率的长期实施会造成负面影响，包括损害存款人尤其是低收入人群的利益；负利率也可能导致产能过剩和债务高企；负利率还可能推高资产价格；此外，负利率可能在各经济体间产生外溢效应，放大跨境资本流动的波动性。

中国央行副行长陈雨露曾于12月21日在“2019中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”上表示，在低利率已成为全球经济常态的新环境下，中国应更加珍惜与中高速增长相匹配的正常货币政策空间，警惕低利率可能引发的资产泡沫风险，通过价格杠杆充分发挥市场在优化资源配置中的决定性作用。