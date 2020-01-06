李小加：只有取得大陆信任香港才可制胜

香港交易所行政总裁李小加1月6日发表题为《2020已至，香港还行吗？》的网志，强调只有取得中国大陆信任，香港才可能制胜。

据《信报》报道，李小加表示，对于每一个香港人而言，无论属于何种政治光谱，都必须清醒地意识到：只有取得中国大陆的信任，香港才有可能制胜；对大陆而言，只有让世界认可香港独特的国际地位，香港才有可能继续帮助中国成功。

他指，“一国两制”是香港成功的保证，“一国”与“两制”相辅相成、缺一不可。香港人若不清醒认知，就会自暴自弃、走入末路；大陆若不清醒认知，就有可能感情用事，将孩子与洗澡水一起泼掉。

对于中国和国际金融市场而言，面对未来十年的高度不确定性，香港作为翻译机和转换器的功能会显得尤为重要与迫切。香港一定仍然会是中国资本市场开放与国际化进程中的极其重要的一环。对于港交所而言，未来十年，要继续办好四件事：三通(股票通、债券通、商品通)和一拥(拥抱科技、跨越发展)。

股票通方面，现货通上个十年已经基本实现，未来要做的是升级、扩容、换代，从现货通扩容到衍生产品通，从二级市场通扩容到一级市场通，让资本更高效、更安全地流入与流出。

债券通方面，未来需要加快双向通进程，首先着手交易所市场的债券双向通，通过推出回购、离岸清算、融资融券等多种服务提高两地现券市场的流动性，用科技找到重塑国际债券市场的机会。

商品通方面，过去十年主要通过海外买(LME)与内地建(QME)完成了原始积累，未来需要努力的是复制股票通模式实现商品交易通、清算通，通过产品互挂等方式让中国商品市场和国际商品市场的价格接轨实现“价格通”，加快在岸实物交割的国际化进程。

一拥，就是要拥抱科技革命，通过科技拓展新机遇、探索新天地。

对于香港未来十年是否还行的问题，李小加表示，“我的答案很清楚：香港还行！肯定行！”