中国历史文化名村济川村一小学仅剩一名学生

拥有“中国历史文化名村”“中国传统村落” 两块金字招牌的福建莆田济川村，小学学生大幅减少，济川小学现只剩一名六年级学生。

据《中国青年报》1月6日报道，济川小学负责人林国珍说，2006年全校还有200多名学生，从2009年开始学生人数骤降到两位数，2016年至2019年，学校人数变为个位数，如今只剩下一名六年级学生。

温先凤分析，学生大幅减少的原因有三个方面：一是农村出生率下降，生源越来越少；二是城镇化步伐加快，青壮年纷纷带着孩子到城里谋生、买房定居；三是随着学生数的减少，一些家长认为村小教学质量不高，就随大流把孩子转学到外地就读。

济川小学曾经的辉煌，令当地人引以为豪。济川村官方微信公众号“人文济川”的文章介绍，高考制度恢复以来，济川村清华三连冠、父子双清华、父清华、子北大、兄清华、弟北大等不断。据不完全统计，有12人考上清华、北大，本科、大中专院校毕业生有800多人，16人获博士学位，52人获硕士学位，高级专业职称和处级以上干部近百人。

村里的古稀老人林光华说，济川村的耕读文化有上千年，村里的郑氏书堂遗址和唐代云山书院是最好的见证。中国成立伊始，济川村就开设了完全小学，上世纪80年代，村里连续三年都有人考上清华大学。

莆田市仙游县教育局初幼教股股长柯向东说，考虑到济川村作为历史文化名村的特殊性，济川小学还没有被纳入撤并计划。如果将来该校没有学生，学校仍将保留，校舍委托村委会管理，教师则调整到本学区的其他学校。只要有新生或学生回流，学校还可以复办。

济川村有宋代天堂宫、宋代古桥、宋代古井、千年古树、云山书院、郑氏书堂遗址等众多人文和自然景观，当地人说这是一个“具有两千多年历史的汉代古村落”。