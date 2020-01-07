牧原股份去年生猪销售同比增近五成

牧原食品股份有限公司（下称“牧原股份”）昨晚发布2019年12月份生猪销售简报，显示公司去年共销售生猪1025.33万头，销售收入共计196.61亿元（人民币，下同，36.02亿新元），较上年增长48.17%。

根据澎湃新闻报道，牧原股份的简报中还提到，去年共销售的生猪中，商品猪867.91万头，仔猪154.71万头，种猪2.71万头。单在12月，公司销售生猪82.72万头，销售收入28.16亿元。公司12月商品猪销售均价30.52元/公斤，环比上涨0.73%。牧原股份称，进入冬季后，北方地区施工进度受影响，部分猪舍交付延期。截至2019年12月底，公司能繁母猪存栏为128.32万头，后备母猪存栏约72万头。

据牧原股份网站显示，牧原集团始建于1992年，总部位于河南省南阳市，主营业务生猪养殖（占营业收入99%以上），兼有饲料加工、生猪育种、生猪屠宰等业务协同主业发展。旗下牧原股份于2014年1月上市，当前市值超过1900亿元，已超越温氏股份成为国内生猪养殖市值第一股。2018年牧原股份出栏生猪1100多万头，规模化养殖全国第一。

据牧原股份2019年第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入117.33亿元，同比增长27.79%；实现净利润13.87亿元，同比增长296.04%；基本每股收益0.66元/股，同比增长288.24%。