王思聪参与投资的熊猫互娱进入破产程序

由王思聪投资的上海熊猫互娱公司进入破产程序，拟3月中旬召开债权人会议。

根据澎湃新闻报道，据中国人民法院公告网显示，上海市第三中级人民法院前天发布公告称，根据上饶市翼飞科技有限公司的申请，于2019年11月13日作出 (2019)沪03破299号民事裁定书，裁定受理债务人上海熊猫互娱文化有限公司（熊猫互娱）破产清算一案，并指定上海市海华永泰律师事务所为管理人。

上述破产案的第一次债权人会议定于2020年3月19日14时，在上海市第三中级人民法院(上海市浦东新区张衡路988号)第七法庭召开。

公告显示，债权人应自公告之日起60日内，向管理人申报债权，并提交有关证明材料。逾期未申报债权的，根据《中华人民共和国企业破产法》第五十六条的规定处理。上海熊猫互娱文化有限公司的债务人或财产持有人应向管理人清偿债务或交付财产。

工商资料显示，申请人上饶市翼飞科技有限公司（翼飞科技）成立于2017年11月2日，注册资本100万元人民币(19.3万新元)，法定代表人为孟立波，经营范围包括计算机领域内的技术开发、技术推广、技术咨询等。

2019年7月19日，上海市静安区人民法院发布的一条限制消费令显示，翼飞科技因为服务合同纠纷的案件，向上海市静安区人民法院申请过针对熊猫互娱法定代表人龙飞的限制消费令。

熊猫互娱是王思聪2015年投资的直播项目公司。熊猫直播一度是市场渗透率排名第四的直播App，不过此后遇到困境于2019年3月开始关闭服务器，遣散员工。

此后，由于与熊猫互娱投资人的纠纷，王思聪被法院多次列为被执行人。直至2019年12月底才陆续取消限制消费令。

2019年12月26日上午，实控人为首富王健林之子王思聪的普思资本发布公告称，经过近两月，几十轮商谈，普思投资与数十位投资人全部达成协议，所有投资人都得到了赔偿，熊猫互娱近20亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。

普思投资还称，几年来，普思投资了几十个项目，大部分项目是成功的，不能因为熊猫互娱单个项目的创业失败说成是普思投资及实控人整个创业的失败。普思投资及实控人将诚实守信，继续创业。

