习近平赞基里巴斯恢复外交：站在历史的正确一边

中国国家主席习近平昨天在人民大会堂同基里巴斯总统马茂进行会谈，习近平赞赏对方站在了历史的正确一边，并肯定两国复交以来的收获和未来发展前景。

根据新华社报道，习近平在会谈中指出，新年伊始，世界上好消息坏消息交织，不稳定不确定因素增多。去年9月，中国同基里巴斯在一个中国原则基础上恢复外交关系，掀开了两国关系发展新篇章。总统先生和基里巴斯政府站在了历史的正确一边，充分体现了战略眼光和政治魄力，中方对此高度赞赏。

习近平说，复交以来，双方各领域、各层级交流合作蓬勃开展，取得不少早期收获。事实证明，中基复交符合两国人民共同利益，两国关系发展前景广阔。总统先生这次来访是中基关系发展的重要里程碑。我们愿同基方一道努力，推动两国关系迈上新台阶，结出更多硕果。

习近平强调，双方要深化政治互信。中方一贯坚持大小国家一律平等，各国应该相互尊重主权和领土完整，平等相待。中国坚持走和平发展道路，不搞“国强必霸”，不干涉别国内政，同时也不允许别国干涉中国内政。中方尊重基方自主选择符合自身国情的发展道路，愿同基方加强高层和各级别交往，分享治国理政经验。此次两国签署了共建“一带一路”谅解备忘录等文件，要将共建“一带一路”倡议同“基里巴斯20年发展规划”相对接，拓展务实合作。中方愿鼓励更多中国企业赴基里巴斯投资兴业。中方已经批准基里巴斯为中国公民组团出境旅游目的地国，双方可加强人文交流和地方合作。中方愿同基方在联合国、太平洋岛国论坛等多边机制内加强沟通合作，继续在南南合作框架内为基方应对气候变化提供支持帮助，维护发展中国家共同利益。

基里巴斯总统马茂表示，基方排除干扰，作出了同中华人民共和国复交的重大决定，这是基于对中国的信任和信心。基中复交时间不长，但双边合作已经取得显著成果。我重申，基方将坚定奉行一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，支持中国“一国两制”方针，支持中国实现统一大业。基方感谢中方给予的宝贵支持，期待同中方加强经贸、投资、旅游、渔业、教育、卫生、基础设施等领域合作。基方高度赞赏中国为维护世界和平、促进共同发展发挥的重要作用，感谢中国积极致力于加强南南合作，帮助基里巴斯等中小发展中国家加快发展，共同应对气候变化等挑战。基方愿同中方一道，推动基中关系不断发展，造福两国人民。

会谈后，两国元首共同见证了两国政府共同推进“一带一路”建设等多项双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为马茂举行欢迎仪式。彭丽媛、杨洁篪、吉炳轩、王毅、何立峰、刘新成等参加。