原河南省委常委获刑两年后 其子涉受贿案被判刑

河南省委原常委、政法委原书记吴天君在获刑两年多后，其子吴建业在2019年11月因受贿罪，已被判处有期徒刑二年，缓刑三年。

根据《新京报》报道，中国裁判文书网公布的《吴建业受贿一审刑事判决书》近日披露了这一消息。判决书显示，吴建业于1982年6月22日出生于河南省濮阳县，博士研究生文化，职务为中国恒天控股有限公司副总经理，住北京市海淀区。

湖北襄阳市襄州区人民检察院以被告人吴建业犯受贿罪，于2018年9月15日向襄州区人民法院提起公诉。该院遵照最高人民法院指定管辖决定立案受理，并依法组成合议庭，于2018年10月17日召开了庭前会议，并于2018年11月9日及2019年6月14日公开开庭审理了本案。

襄州区检察院指控，公诉机关指控，2014年至2015年，吴建业向其父吴某（另案处理）转达了三弦河南置业有限公司总经理刘某请托，吴某利用担任中共河南省委常委、郑州市委书记职务上的便利，为三弦河南置业有限公司及下属公司在项目建设上提供帮助。2015年2月，吴某与吴建业商议后，由吴建业向刘某索取人民币200万元（38.68万新元）。

公诉机关认为，吴建业与国家工作人员通谋，收受他人财物，且受贿数额巨大。其行为应当以受贿罪追究其刑事责任，建议对吴建业判处二年以上至二年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币20万元至30万元，可适用缓刑。

根据检察院指控信息，2014年至2015年担任河南省委常委、郑州市委书记的正是吴天君，也即上述吴建业的父亲。他也在湖北襄阳受审。

吴天君于2011年任河南省委常委、郑州代市长，同年底任河南省委常委、政法委书记，2012年2月任河南省委常委、郑州市委书记，2016年5月再次担任河南省委常委、政法委书记，2016年11月被查。2017年8月，吴天君在湖北襄阳中院受审。他被指在2004年初至2015年底，利用职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为他人在企业经营、职务调整等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人索取、非法收受他人财物，折合人民币共计1105万余元。后因受贿罪被判有期徒刑11年。

在此次庭审中，吴建业对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也无异议。他的辩护人提出五点辩护意见，认为吴建业具有法定、酌定从轻处罚情节，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。

襄阳市襄州区人民法院审理查明，2014年至2015年，吴建业向其父吴天君转达了三弦河南置业有限公司总经理刘某请托，吴天君利用担任中共河南省委常委、郑州市委书记职务上的便利，为三弦河南置业有限公司及下属公司在推进其冷链物流园、中原国际医药物流创业园等项目建设上提供帮助。2015年2月，吴天君与吴建业商议后，由吴建业向刘某索取人民币200万元。

案发后，吴建业能够积极配合组织调查，对侦破其他重大案件起到了关键作用,并如实供述受贿事实，涉案赃款已被依法追缴。2019年11月，襄阳市襄州区人民法院以受贿罪，判处吴建业有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币20万元。