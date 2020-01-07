韩国瑜：经济和主权不是只能二选一

国民党总统候选人韩国瑜昨天接受台湾民视新闻台“台湾最前线”节目专访，针对主持人询问台湾到底是要“主权”还是“经济”时表示，这个问题是挤油渣，他不认为只能“二选一”，他说台湾有5000万华人的市场，弱化中华民国和中华文化，台湾只会离这个市场越来越远。

根据中评社报道，韩国瑜在昨天的节目中表示，“主权”和“经济”不是只能“二选一”，但面对针主持人追问，如果走到主权跟经济的死角，他则表示，他会以主权为优先。

对韩国瑜上《博恩夜夜秀》节目时没有回答“哪一个国家最危害台湾？韩国瑜澄清当时是一时意会不过来，他没有回避问题，70年来假想敌就是中国解放军，对台湾威胁最大是中共。

主持人提问台湾到底是要“主权”还是“经济”？韩国瑜表示，这提问就像是“挤油渣”，他指出主持人和民进党立场都一样，都是觉得主权、经济只能二选一，不矮化主权就无法赚中国大陆钱。

韩国瑜指出要认清几个事实，第一，中国大陆市场占台湾40％，台湾要不要？可不可能放弃？第二，东南亚关税同盟进不去，ECFA又可能要检讨，上下都走不出去，台湾要不要生存？

韩国瑜强调，他不认为只能“二选一”。主持人追问“万一硬要二选一呢？”韩国瑜表示，如果已经走到死角的状态下，以主权为优先，这是以没退路当前提，但他不认为台湾会如此。

韩国瑜最后说，台湾还有5000万华人的市场，但若将中华民国或中华文化弱化，这5000万华人市场就会离台湾越来越远。