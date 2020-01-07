济南农商行举报人彭博因寻衅滋事罪获刑四年

济南市历下区人民法院昨天对彭博寻衅滋事案进行一审，被告人彭博犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。

根据澎湃新闻报道，据微信公号“济南中院”信息，山东省济南市历下区人民法院昨天对被告人彭博寻衅滋事案进行一审开庭并当庭公开宣判，以被告人彭博犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。因涉及个人隐私，依照法律规定，该案不公开开庭审理。

山东省济南市历下区人民法院审理查明，2011年12月以来，被告人彭博任山东济南润丰农村合作银行（以下简称润丰合行）监事长，后润丰合行等单位合并组建济南农村商业银行股份有限公司(以下简称济南农商银行)，彭博因职级待遇和未进入济南农商银行领导班子而心生不满，多次通过信访手段谋求职级和职务上的不正当利益。山东省农村信用社联合社（以下简称省农信社）、济南农商银行等单位针对其信访事项分别进行了调查反馈或答复，但彭博仍不满意。2019年5月，为向济南农商银行等单位施加压力，引起舆论关注，彭博主动联系并雇佣“网络推手”王远见(另案处理)，二人共谋网络炒作方案，后彭博两次付给王远见共计12万元（2.3万新元）。

去年6月，被告人彭博将道听途说、主观推测的不实材料，交由王远见加工并经彭博同意后，二人通过昵称为“副监事晓彭”的微信公众号、“彭博”的今日头条账号、“副监事晓彭”的百度百家号、“济南农商行举报人彭博”的微博账号在网上公开发布题为《实名举报山东厅级干部生活淫乱，银行资产损失近30亿元》等文章、信息50余篇。其中含有“济南农商行隐瞒涉及金融诈骗案，从而造成银行资产损失近30亿元”“丁某某与宗某、王某某与鲁某均有不正当两性关系并生育子女”“彭博被违规降级、信访举报无回应”“省农信社资金中心存在‘小金库’未予追责、向山东红帆能源科技有限公司的贷款造成损失”等虚假信息。上述文章、信息被新浪、搜狐、凤凰、腾讯、网易等10余家网络媒体转载报道，引发网民大量点击、转发及负面评论，点击量超过千万次，造成公共秩序严重混乱。同年9月6日，被告人彭博被公安机关抓获。

山东省济南市历下区人民法院认为，被告人彭博为谋求职级和职务上的不正当利益，借故生非，伙同他人编造虚假信息，在信息网络上肆意散布，起哄闹事，被多家媒体转载报道，引发网民大量点击、评论，混淆视听，蛊惑群众，造成公共秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。根据被告人彭博犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照有关法律规定，法庭遂作出上述判决。