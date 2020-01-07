香港针对武汉肺炎加强预防措施

香港政府昨天晚上表示，因应武汉肺炎病例群组个案数字上升，进一步加强预防措施，包括增加于机场及高铁等出入境管制站抽检安排，以及全速修订《预防及控制疾病条例》把严重新型传染性病原体呼吸系统病纳入为法定须呈报的传染病。

根据路透社报道，香港食物及卫生局局长陈肇始昨天召开严重应变级别督导委员会会议，与多个相关政策局和部门讨论最新情况以及防控措施，以保障公众健康。

她在会上表示，“现时香港没发现与武汉相关的严重肺炎个案，但武汉出现的病毒性肺炎病例群组个案可被视为一种‘对公共卫生有重要性的新型传染病’，在评估了相关风险后，政府已于1月4日正式启动严重应变级别，即三级中的第二级，并落实这个级别的应对措施。”

根据香港医管局的统计，公立医院周一再接收六名曾于过去14天到访过武汉，并出现发烧、呼吸道感染或肺炎征状的病人；连同此等个案，公立医院自去年12月31日起共向卫生署呈报21宗相关病人个案，其七人已经出院。

政府已加强港口卫生措施，若发现有急性呼吸道症状的发烧旅客，并于病发前14天内曾到武汉，将会即时转介至公立医院接受隔离治疗及跟进。

港铁及机场管理局和相关航空公司也已加强于由武汉抵港的高速铁路（高铁）及飞机的清洁消毒措施，加强高铁西九龙站及机场客运大楼的清洁。

政府还决定全速修订《预防及控制疾病条例》以加强呈报工作，卫生署亦已致函全港私家医院、私家医生和中医师，呼吁加强留意及通报符合扩大监测范围。