加通社：孟晚舟案听证会本月20日举行

加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院将再次就加拿大应美国要求非法拘捕中国华为公司高管孟晚舟案于本月20日举行听证会。

根据《环球时报》报道，多家加拿大媒体昨天转载加通社的报道称，加法律专家呼吁司法部长终结该案。

报道称，孟晚舟的被捕已导致中加关系“破碎”一年多，许多观察人士正急切寻找解决方案。1月20日的听证会将聚焦“双重犯罪”问题，即美国对孟晚舟的犯罪指控在加拿大是否也是一种犯罪。若法官裁定对孟的指控达不到定罪标准，那么她将能自由离开加拿大。孟的法律团队表示，该案件的本质是美国对伊朗的制裁，而加拿大并未对伊朗实施制裁。

加通社称，一些人希望加拿大司法部部长戴维·拉梅蒂介入。加拿大引渡律师加里·鲍廷表示，拉梅蒂拥有在任何时间终止案件法律程序的法定权力，法院必须服从他的任何决定。报道称，目前尚不清楚，若拒绝美国的引渡要求将对美加这两个密切盟友之间的关系意味着什么。但引渡法专家鲍廷一直认为，终结孟晚舟案件将不会带来太大影响。他说，“北美正在发生许多荒唐事，而且基本上都在美加两国之间，该案件在这种乱局中不知所终。”

加拿大司法部则在一份声明中表示，该部部长并未做出任何与引渡有关的决定，除非法官委托其做决定，只有到那时，司法部长才会决定是否将孟交给请求引渡的国家(美国)，“这才符合加拿大的司法体系独立性”。

大不列颠哥伦比亚大学政治学教授、亚洲问题专家肖逸夫(Yves Tiberghien)表示，加司法部长能依法在任何时候暂停司法程序，但在现实中并未使用该权力，现在这么做在政治上充满风险。“诚然，该案件代价巨大。从本质上说，就在中国已成为世界第二大经济体和第二强国之际，加中关系陷入冰冻状态，”他说。“在另一方面，因为该案已过去一年多，加拿大一直声称该案合理合法，严格遵守法治。如果现在干涉，看起来就像我们被压垮了。”该专家说，如果法庭听证会按计划进行，加司法部长将更愿意等待裁决，“如果由法院来裁决将会清楚得多。然后就不会受到任何质疑。”