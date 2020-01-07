彭博社：美国禁令下的华为去年销售额创新高

华为公司业务在美国禁令下不但没有萎缩，反而去年的销售额创下新高，达到8500亿元人民币（1645亿新元）。

据彭博社报道，美国政府宣布禁止华为购买美国关键部件，在该禁令下，美国公司不得向华为供应从半导体到软件等各种元件。华为公司创始人任正非几天后在深圳总部召集各路大将召开了紧急会议，要求各业务部门负责人对特朗普政府的禁令有何影响做出汇报，当时众人认为后果不堪设想。据当时参加会议的公司战略部总裁张文林称，大家觉得公司可能失去了整个全球市场。

事实证明，他们太悲观了。去年，华为的销售额增长18%至8500亿元人民币，创下了新高，不过与上半年约23%的增速相比有所放缓，也未达到内部目标。华为对2020年的预测也基本如此。华为有着令人羡慕的的市场地位，它是全球最大的通信设备供应商，也是仅次于三星电子的全球第二大智能手机制造商。

华为不仅活了下来，实际上在某些领域还很兴旺，但问题是这种情形会持续多久。上周，华为高管在新年备忘录中称，生存下来是第一要务，他要求员工们为艰难的2020年做好准备。去年5月份美国宣布对华为实施出口禁令前几个月囤积的库存正在耗尽。另外轮值董事长徐直军警告称，公司不能再依靠市场惯性来推动业务发展。

华为如何在美国黑名单下幸存下来，可能成为美国禁令在全球IT制造产业造成意料之外的后果，以及该产业正在发生的巨大转变的研究案例。华为是其所有供应商的大客户，有些公司确实在禁令发布后切断了关系，还有一些供应商败给了日本和韩国的竞争对手。

不过，那些业务遍布全球的美国公司，包括微软和芯片制造商美光科技等公司，找到了绕开禁令的合法途径，借助在美国之外的地区生产，这样对华为销售时不会受到禁令影响。华为自身也在部署大量的工程师队伍重新设计产品，以减少对美国元件的依赖。

特朗普的打击，对华为的品牌还产生了意想不到的效果。虽然像澳大利亚这样的少数国家认同美国总统的看法，把华为设备拒于门外，但在全球其他地方华为的知名度却直线上升。原本数十年来默默埋头苦干的华为，却突然间登上了全球各地的头条新闻。除美国及其亲密盟友之外，众多电信运营商也想知道为何会如此小题大做。而面对华为遭到的不公正待遇，中国消费者和运营商则力挺华为，支持该公司业务繁荣发展。从某种程度上，特朗普的制裁也验证了华为开发从5G网络设备到人工智能芯片等前沿技术的能力。

作为推进华为走向全球和减轻美国制裁影响的一员干将，张文林表示美国这么做很愚蠢，美国也搞不清这种业务的运作方式。

作为一家全球巨头，华为的营收比通用公司或波音还要多。在短短三十年里，华为从转卖交换机的无名小卒发展成为全球最大的私营企业之一，业务横跨电信、云计算及网络安全等多个领域。华为通过高额研发投入，如今成为中国获得国际专利最多的公司之一，还在支撑机器人和AI应用程序的一项技术方面超越了诺基亚和爱立信。

华为从1990年代末开始拓展海外市场，向俄罗斯、东南亚和非洲派遣了销售代表，那里的竞争不像发达市场那么激烈。华为通过低价策略进入市场后，又想办法通过全天候的客户服务超过竞争对手。马来西亚便是最早开发的国际市场之一，华为的这一策略发挥了很大作用。 “有位董事会成员让我考虑一下华为。我记得当时回复道，我不想在这上面浪费时间，”马来西亚无线运营商亚通集团（Axiata）首席执行官易卜拉欣称， “华为最初开始时，是价格让我们觉得有信心。”

一旦华为拿到合同，便会全力以赴。据易卜拉欣称，华为当时的轮值首席执行官还亲自介入亚通的事务或维护问题。他还透露了一些华为在开展业务方面鲜为人知的幕后细节。当Axiata的基层员工与分配到这一合同的华为员工出现摩擦时，易卜拉欣给华为轮值首席执行官致电，两天之内所有华为员工就被调任。易卜拉欣称，如今华为的设备占了亚通核心网络的八成左右。虽然华为设备不一定总是功能最强大或最先进，但在其他方面也有优势。易卜拉欣表示，“技术、客户服务、支持和价格相结合使华为脱颖而出。”

与马来西亚这样的国家建立如此深厚的关系似乎已见成效。去年5月，马来西亚总理马哈蒂尔曾表示，马来西亚将“尽可能地”使用华为设备，华为技术“比美国的技术要先进得多”。