中国政府合作研究报告：兑现气候承诺须停建火力发电厂

一家由中国政府支持的研究机构参与的一项研究表明，为了以最经济可行的方式实现长期气候目标，中国必须停止新建火力发电厂。

根据路透社报道，中国正在严格评估未来10年的能源战略，其目标是让碳排放在2030年触顶回落，兑现2015年巴黎气候协议签订时的部分承诺。

但由于经济增速目前处于将近30年来低点，中国政府已继续批准新建火力发电厂，使人担忧中国这个全球最大的温室气体排放国将会食言。

周一公布的多位中国政府研究人员与美国马里兰大学全球可持续性研究中心的一项合作研究显示，中国政府有能力逐步淘汰火力发电，帮助实现到2050年气温升高不超过1.5摄氏度的全球目标，但为此中国必须采取“有组织且可持续的”关闭措施，将对经济的影响降到最低。

这份评估了1,000多家现有火力发电厂的报告指出，中国必须首先停止建设新的火力发电厂，然后快速关停老旧和低效电厂。报告称，有多达112吉瓦(GW)的火电装机不符合环境标准，可能被立即关闭。

中国目前火力发电的装机容量超过1,000GW，占全国发电总装机容量的约60%。

“精心设计的政策可能有助于降低火电深度脱碳的成本，”中国发改委能源研究所研究员、该报告的作者之一姜克隽表示。

中国还应该改变火力发电在其能源体系中的角色。通过减少每个电厂的总运行时间，中国可以使火力发电成为高用电时段的“尖峰负载”，而不是主要的“基本负载”电力来源。