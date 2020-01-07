微信聊天记录撤回仍成证据 内幕交易亏了被罚

微信聊天纪录被中国监管部门列为了内幕交易的证据。

据澎湃新闻报道，中国福建证监局12月30日公布的一则行政处罚决定书显示，上海山钢实业集团有限公司董事长、法定代表人刘长江内幕交易冠福控股股份有限公司，成交金额高达339.91万元（人民币，下同，65.82万新币），浮亏94万元，被责令处理非法持有的“冠福股份”股票，被罚款60万元。

值得一提的是，刘长江获取内幕信息的渠道之一是微信，其中包括一条撤回了的消息，但这些聊天记录都被作为了证据。

上述通报未公布监管部门是如何获取到微信聊天记录的。

刘长江2018年5月31日从钢钢网电子商务（上海）有限公司董事长周某锋处，通过微信获得了内幕消息。期间刘长江撤回了一条发过的信息。得知内幕消息后，刘长江买入大量冠福股份股票，累计成交金额339.91万元。但是冠福股份停牌复牌后，刘长江股票账面浮亏94万元。

福建证监局表示，有相关人员交易记录、微信记录等证据证明，买卖冠福股份股票的证据确凿。刘长江被罚60万元。

同日公布的另一则行政处罚决定书显示，周某锋还通过微信把内幕消息告诉了一位他手下的女员工任敏媛。任敏媛随后买入并卖出大量冠福控股的股份，却累计亏损55.52万元。

任敏媛提出，仅根据其与周某锋两次微信联络的事实就推定构成内幕交易，属于程序违法。

福建证监局则表示，任敏媛在内幕信息敏感期内与内幕信息知情人周某锋进行微信联络，现有证据可认定任敏媛“非法获取内幕信息”，并“利用内幕信息从事证券交易活动”，罚任敏媛50万元。

对于上述行政案件，有不少网友对证据的来源和采集表示关注。网名为“无限定者”的网友写道“社交软件是透明的”。还有网友写道，“腾讯说的私密聊天呢？”“用户隐私？不存在的。”“据说撤回的消息都在腾讯后台可查，是真的吗？”