中国农业副部长：三大主粮进口配额不因中美贸易协议而调整

中国农业农村部副部长、中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊日前表示，中国的小麦、玉米、大米的进口配额不会因中美贸易协议而调整。

根据路透社报道，据财新网消息，中国在中美第一阶段贸易协议中承诺会从美国进口一部分小麦、玉米和大米，引发市场对进口配额是否调整的猜测，韩俊日前在北京一场论坛间隙接受采访时称，中国三大主粮——小麦、玉米、大米的进口配额不会调整。

韩俊说：“这是全球配额，我们不会为了一个国家调整”。

根据中国国家发改委此前公布的信息，中国2020年粮食进口配额及分配同上年无变化。小麦配额963.6万吨，其中90%为国营贸易配额；玉米配额720万吨，其中60%为国营贸易配额；大米配额532万吨，50%为国营贸易配额。

韩俊此前在12月13日国新办就中美经贸磋商有关进展举行的发布会上表示，中美双方达成的第一阶段贸易协议将是一个平等互利、合作共赢的协议，实施这个协议，中方从美国进口的农产品也会大幅度增加，比如大豆，中国每年85%左右的大豆要靠进口；今后从美国扩大进口的一些农产品还是当前稳定国内市场急需的产品，比如猪肉和禽肉等。

他还称，协议实施以后，中国会从美国进口一部分小麦、玉米，也包括大米，实际上这些年以来，中方每年都从美国进口一些小麦和玉米，但是数量严格控制在关税配额范围之内，数量是很有限的。

“中国自国际市场进口小麦、玉米和大米，主要还是适度调节国内余缺，”韩俊说。

