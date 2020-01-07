美国阻荷兰销售光刻机给中国 至今未发货

美国被曝曾在前年阻挠荷兰公司把光刻机销售给中国公司，并向荷兰展示了中国获得该机器的“潜在影响”。荷兰政府决定阿斯麦的出口许可证不予续期，该机器至今没有发货。

根据环球网报道，据路透社昨天引述多位不具名消息人士的话报道称，特朗普政府2018年至2019年展开强大攻势，企图阻挠荷兰阿斯麦(ASML)公司向中国企业出售一台价值1.5亿美元（2亿新元）的EUV(极紫外光刻机)。为此，美国国务卿蓬佩奥亲自游说荷兰政府，白宫官员还向荷兰首相分享了一份“机密情报报告”，展示中国获得该机器的“潜在影响”。

报道称，美国的游说活动始于2018年，此前荷兰政府向阿斯麦公司发放了向中国客户出售先进设备的许可。美国政府就此与荷兰官员至少进行了4轮会谈。路透社称，白宫的施压活动在2018年7月18日达到了顶点，当时美国副国家安全顾问查尔斯·库珀曼在荷兰首相吕特访美期间向荷兰官员提出了这个问题。“美国的施压似乎起作用了。”报道称，在访问白宫后不久，荷兰政府决定阿斯麦的出口许可证不予续期，该机器至今没有发货。

光刻机是制造芯片的核心装备。在芯片制造过程中，需要用光刻机把电路图“搬运”到晶圆片上。随着集成电路集成度越来越高，对光刻机的要求越来越苛刻，因此，光刻机也被誉为半导体制造业皇冠上的明珠。路透社的报道还揭露了美国“阻止敏感技术流向中国”的多重手段。

根据现行规定，美国不仅限制本国企业向中国出售高科技产品，还要求第三国企业向中国出售高科技产品时，只要这些产品中美国制造零部件的比重超过货值的25%，都必须获得美国的许可。而美国商务部对阿斯麦的EUV设备进行检查后发现，美国零部件的比重并没有达到25%。由于没有办法直接阻止出售，美国政府转而施压荷兰政府考虑“安全问题”。美国国防部官员多次会晤荷兰官员，讨论此次出售的“安全风险”。虽然荷兰商界要求放行该交易，但蓬佩奥2019年6月访问荷兰期间，呼吁吕特亲自阻止这一交易。

2019年11月，《日经亚洲平论》就报道了阿斯麦公司推迟向中方企业交货的消息，并将此归因于美国的压力。报道称，购买这一设备的中国企业是中芯国际，阿斯麦公司不想让中国客户感到不安，因为中国是其增长最快的市场。该公司2018年16%的销售额来自美国企业，19%来自中国市场。

据荷兰媒体昨天报道，阿斯麦公司拒绝对路透社的报道置评，但确认之前的出口许可已经过期，目前正在等待新的许可。荷兰外交部发言人表示，荷兰政府拥有授予双重用途技术许可的主权裁量权，不会就具体案件发表评论。

中国通信行业专家项立刚昨天受访时表示，目前全世界能够生产这种先进光刻机的，只有荷兰阿斯麦公司。因此美国政府的阻挠，对中方确实是打击。但是任何事物都有其两面性。中国企业并不是完全做不出光刻机，只是从商业原则看，直接购买比自主研发更合算。如果面临最极端的情况，彻底被美国卡住脖子，我们也有自力更生搞自主研发的能力。

