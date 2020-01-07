中国第四大汽车制造商称行业竞争非常残酷

中国第四大汽车制造商北汽集团（BAIC Group）的总经理张夕勇说，中国汽车市场竞争正在变得日益残酷。在此情况下，北汽集团希望其今年的汽车销量至少能达到与2019年相当的水平。

据彭博社报道，张夕勇1月6日在新闻发布会上说，力争2020年汽车销量达到235万辆（2019年为226万辆）。他同时表示，集团2019年营收增长4.3%至5010亿元人民币（971.44亿新币），希望今年能进一步增至5,020亿元。

戴姆勒集团和现代汽车均是北汽的合作伙伴。

张夕勇说，中国汽车市场一直在持续下滑，如今竞争正在变得日益残酷。之后北汽集团董事长徐和谊在同一个新闻发布会上也表示，汽车行业正在经历伤筋动骨的根本性调整。

他说，一些业内人士恐怕还没有完全明白，这是一场淘汰赛。

根据官方预测，中国这个世界头号汽车市场前路料还有更多坎坷。中国汽车工业协会上个月预测，2020年中国市场汽车销量有可能下降2%至2530万辆，那将是总体销量连续第三年下滑。随着贸易紧张局势和经济增速减缓使需求受到伤害，全球汽车业眼下正身陷水深火热之中。与此同时，网约车服务的发展也减少了私家车需求。

徐和谊另外还说，汽车行业正在密切关注特斯拉的制造成本、采购成本和技术路径。特斯拉是汽车行业一个很好的标杆，有助于带动整个行业向前发展。