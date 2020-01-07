联想拆机展示2499美元的可折叠电脑 以赢回消费者信心

联想集团展示了将于年中开售的2499美元（3370.33新币）可折叠ThinkPad电脑的内部结构，以期赢回人们对这个曾遭遇一些技术挫折的电脑类别的信心。

据彭博社报道，这款13英寸平板电脑的早期原型机可对折，去年5月首次公开，但其背后的硬件技术已经发展。这种折叠功能使电脑更易于携带，但一些公司在应用方面并不顺利。

在拉斯维加斯消费电子展(CES)的展示中，这款电脑的显示屏完全展开时没有折痕，与三星Galaxy Fold和联想即将推出的摩托罗拉Razr智能手机不同。此外，这款电脑兼容安装在屏幕上的键盘附件。

塑料OLED屏幕下方有碳纤维板以防凹陷（这个问题也困扰着三星设备），其边缘还装有硅镁框架以防破裂。联想商用PC总裁泰斯曼（Christian Teismann）接受采访时表示，该公司花了四年时间开发折叠屏技术，并且该电脑能够支持通常三到四年的使用寿命。

距离销售发货还有大约六个月时间，这款电脑似乎仍需进行一些调整，以顺利运行微软Windows操作系统。它使用了一款新的英特尔芯片，比同等价位的其他电脑中通常使用的芯片速度要慢。考虑到它的价格，这款电脑很可能会首先吸引尝鲜者，但是科技公司正在推动可折叠设备最终成为主流。联想还将提供加价的5G版本，使之成为首批采用新的高速无线标准的电脑之一。