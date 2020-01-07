专家料中国将在中东问题上保持温和基调

有媒体分析，中国对美国杀死伊朗高级指挥官苏莱曼尼反应平淡，表明中国仍然未做好准备加入俄罗斯的行列、在中东根深蒂固的冲突中扮演一个更直接的角色。

据彭博社1月7日报道，中国人民大学国际关系学院教授、国务院参事时殷弘说，中国陷入了困境，它不想激怒美国，与俄罗斯的战略伙伴关系在不断加深，而且在伊朗也有自己的利益受到牵扯。他预计中国政府将保持温和基调，呼吁双方保持克制、避免紧张局势升级。

美国智库欧亚集团（Eurasia Group）的总裁兼创始人布雷默（Ian Bremmer）周一（1月6日）对彭博电视台说，中国在中东的目标与俄罗斯不同。“俄罗斯实际上希望混乱，中国希望稳定。”

中国外交部长王毅1月4日说，中国对这一事件“高度关注”，并称其“不可接受”。他没有像伊朗和俄罗斯外长扎里夫和拉夫罗夫那样使用“谴责”之类的词语。相反，他告诉扎里夫，中国将为维护中东海湾地区和平安全“发挥建设性作用”，并且在与拉夫罗夫通话时表示，“各方”必须遵守国际法。

彭博在文章中写道，中国过去就已努力避免对这个其可能与美国及其盟国发生冲突的地区作出承诺，而上述言论延续了这一态度。除了捍卫伊朗核协议和批评美国的单方面制裁外，北京方面迄今为止基本未采取什么措施来应对美国总统特朗普加码向德黑兰施压的行为。

几乎没有迹象表明，苏莱曼尼之死会促使中国放弃这一平衡术，特别是在中国国家主席习近平寻求与特朗普在本月了结初步贸易谈判之际。虽然中国加强了与俄罗斯的军事合作，扩大了与德黑兰的关系，但中国还依赖作为其最大海外石油供应国的沙特阿拉伯，伊朗的竞争对手。

近年来，中俄两国加强了军事联系，每年进行联合海军演习，并通过上海合作组织协调亚洲各国的安全政策。习近平自2013年以来已与俄罗斯领导人普京举行了30多次会晤，并称后者是“我交往最密切的外国同事”。普京表示，俄中合作达到了“前所未有的高水平”。

不过，中俄不太可能在中东冲突中联盟。尽管中国官员曾屡次抨击美方侵犯其贸易和安全利益的行动，但他们选择了低调应对华盛顿与中国外交伙伴之间的争端。对于美国尝试把中国在外交方面的长期支持者委内瑞拉总统马杜罗赶下台，中国并未采取阻止的措施，只称这是应该由委内瑞拉人民解决的内政问题。

目前并不清楚，有什么可以促使经济规模和国防预算都位居世界第二的中国去中东扮演更重要的角色。上个月，中国接待了来北京访问的伊朗外交部长扎里夫，并在印度洋和阿曼湾参加了与伊朗和俄罗斯的联合海军演习。