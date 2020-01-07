江苏响水爆炸事故：涉事公司天嘉宜化工被吊销许可证

江苏响水特大爆炸事故被认定为是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故，涉事公司江苏响水天嘉宜化工被吊销许可证。

根据《新京报》报道，江苏省市场监督管理局一名工作人员今天证实，因涉特别重大爆炸事故，江苏响水天嘉宜化工有限公司（以下简称“天嘉宜化工”）已被吊销许可证，目前正处于公示期。

一份江苏省市场监督管理局作出的“行政许可和行政处罚信用信息”文件显示，天嘉宜化学储罐爆炸系一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故直接原因是：天嘉宜公司旧固废库内，长期违法贮存的硝化废料持续积热升温导致自燃，燃烧引发硝化废料爆炸。事故发生单位天嘉宜化工对事故发生负有责任。

据此前报道，江苏响水生态化工园区天嘉宜化工化学储罐去年3月发生爆炸，事故波及周边16家企业，造成78人死亡、76人重伤。3月22日7时，事发厂区3处着火的储罐和5处着火点全被扑灭。浓烟散去后，地上的巨坑显露出来，周边半径500米内的房屋被毁。有的厂房被掩埋，有的只剩下框架。

事故发生后，中国国务院成立江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故调查组。据去年11月央视播发的调查报告显示，此次事故共造成78人死亡、76人重伤，640人住院治疗，直接经济损失19.86亿元（人民币，下同，3.85亿新元）。

