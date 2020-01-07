美限制卫星遥感影像处理软件出口 业内人士吁中国全面启动国产替代

美国限制卫星遥感影像处理软件出口，业内分析人士呼吁，中国须全面打造自主可控的遥感信息智能分析与综合应用生态体系，保障空间信息安全。

根据每日经济新闻报道，美国商务部工业与安全局近期更新《出口管制条例》，将“用于自动分析地理空间图像的软件”列入管制范围，出口控制分类号（ECCN）为0Y521，美东时间2020年1月6日生效。

业内人士分析称，从限制文件的要求来看，新规限制的目标重点是具有深度学习能力的地理空间影像软件，重点涉及影像处理分析和AI智能解译。遥感领域基础软件开发投入大、技术复杂、专业门槛高，国际主流遥感软件主要还是国外公司提供，包括美国Harris公司的ENVI、美国ESRI公司的ArcGIS以及加拿大PCI公司的PCI Geomatica、美国谷歌公司的Google Earth Engine。按照限制要求，上述美国本土制造的遥感影像处理分析类软件首次被美国政府明确提出限制出口。

一位卫星遥感领域的业内人士昨天受访时称，国外遥感软件在上世纪90年代就进入了中国市场，目前仍然占据国内主流市场，广大用户形成了使用习惯，不少政府部门为兼容已有系统，还在继续采购甚至指定采购国外软件，所以中国还有大量关键系统仍然使用国外遥感处理基础软件。因此，打造自主可控的遥感信息智能分析与综合应用生态体系成为保障国家信息安全、践行航天强国战略、培育经济发展新动能的必然要求。

目前，空天地一体化遥感监测基本实现空间领域的全行业覆盖，尤其是在自然资源、环境保护、气象海洋等方面发挥了重要作用。东方证券相关研报显示，一直以来，中国遥感产业的发展受国家政策主导，以专项计划驱动的发展模式依赖国家单一投入，科研性质的任务需求对产业的带动效应也比较弱。因此，相比国外，国内的遥感商业化发展略为滞后。近年来，中国开始重视并大力推动航天从事业向产业的转变，从政策层面逐步放开并支持遥感产业的商业化发展。尤其是十三五期间，出台了密集的产业政策，明确光学遥感数据0.5米的公开标准，打破了商业遥感发展的主要政策壁垒。

在最近10年中，中国国产遥感软件经过多年积累，已逐步走向成熟。例如，此前在澳大利亚召开的2019年地球观测组织GEO大会上，中国国家航天局宣布推出“高分卫星16米数据共享服务平台(CNSA-GEO平台)”，发布相关数据政策，宣布正式将中国高分16米数据对外开放共享。针对高分六号卫星的800公里宽幅超大数据，国外软件较难处理难题，中国国家航天局宣布可采用由航天宏图研发的国产PIE软件进行数据处理。

一位卫星遥感从业者表示，希望持续推动国产替代软件研发，培育遥感应用龙头企业，全面启动国产软件替代工作，彻底解决卡脖子问题，保障空间信息安全，推动遥感产业跨越发展。

