中国房企海外融资2019年同比涨52%

尽管房地产金融政策连续收紧，但2019年中国房企海外融资金额依然创新高。

据中新社报道，中原地产研究中心7日发布的统计数据显示，2019年全年，中国房企海外融资金额高达752亿美元（1014.05亿新币），同比上涨52%。2018年这一数据为496亿美元。

去年年末，房企海外融资保持高位。融信中国、华润置地、力高地产、毅德国际、华南城等房企2019年12月先后成功入市发行美元债。

中原地产首席分析师张大伟指，整体而言，去年房地产行业资金紧张，房企抓紧部分月份的窗口期，大量发行美元债。2020年1月份，又有超过八家房企发布了超过20亿美元的融资计划，今年房企海外融资也有望保持高位。

不过，美元债对多数房企来说只是重要的资金补充。因为额度受限，美元债很难成为房企最主要的资金来源。海外融资井喷的背后往往是中国国内融资渠道的收紧，杠杆率较高的房地产企业，资金压力更大。

张大伟指，中国2019年各种调控政策频繁出现，的确加大了部分企业融资难度，不过大房企所受影响有限。从数据来看，房企融资量依然很大。从融资成本看，房企融资成本分化，年息主要在6%至15%之间。

中国指数研究院统计数据反映出同样的趋势：2019年1月至11月，中国房企海外债券发行规模为4603.4亿元人民币（894.95亿新币），同比增长33.6%，较2018年全年增长21.8%；海外债券融资成本为8.33%，较2018年同期上升0.94%。