中共政治局召开常委会：稳中求进确保十三五圆满收官

中共中央政治局常务委员会1月7日召开会议，强调要坚持稳中求进总基调，确保全面建成小康社会和“十三五”规划（国民经济和社会发展第13个五年规划纲要）圆满收官。

据新华社报道，中共政治局常委会听取了全国人大常委会、中国国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组、中央书记处的工作汇报。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

会议认为，过去一年这些机构认真贯彻中央决策部署，为经济社会的发展和社会大局的稳定作出了贡献，各方面工作取得成效。

会议认为，中央书记处认真履职尽责，在推动中共中央决策部署贯彻落实、加强党内法规制度建设、指导群团工作和群团改革等方面做了大量工作。

会议指，坚持中共的领导，首先要维护中共中央权威和集中统一领导。面对严峻复杂的国内外形势能够笃定前行，就是因为中共中央有权威。

会议强调，全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向等方面同中共中央保持高度一致。

要坚持稳中求进总基调，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，要巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实中央八项规定及其实施细则精神。

会议强调，中央书记处要带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕政治局和政治局常委会安排，完成中央交办的各项任务。