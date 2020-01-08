中国国资委：继续指导央业融入香港资本市场

香港交易所昨天与中国国务院国有资产监督管理委员会产权局在研讨会上，就央企进一步融入香港资本市场进行了交流。

根据澎湃新闻报道，香港交易所昨天与国务院国资监督管理委员会产权局共同在北京举办题为“借力香港资本市场、促进国有企业高质量发展”的研讨会，聚焦热点难点问题进行政策解读和交流研讨，加深相关企业对香港资本市场的了解，帮助企业进一步发展。

国务院国资委产权管理局贾立克局长作为主办方代表在致辞中表示，多年来中央企业利用香港资本市场开展资本运作取得了丰硕成果，为企业改革发展提供了坚实保障。2018至2019年，中央企业通过香港资本市场实现股权融资超过800亿元人民币（155亿新元），债券融资达4000亿元人民币。国资委将一如既往推动、支持中央企业深化与香港的战略合作，继续指导中央企业进一步融入香港资本市场，更好掌握相关监管政策，提升资本运作和信息披露水平，提高上市公司质量，加强与投资者的沟通，做诚信经营、优质发展、规范运作的典范，树立中央企业在香港资本市场的良好形象。

贾立克相信，在以“一带一路”建设为重点构建开放新格局的征程及在推动国有企业高质量发展、培育具有全球竞争力的世界一流企业的征程中，香港将继续发挥不可替代的作用，能够在融入国家发展大局中实现更好发展，能够为中央企业市场化改革、高水平开放、高质量发展创造良好环境、开辟广阔空间。

香港交易所董事总经理、内地业务发展主管毛志荣就香港资本市场的最新动态及香港市场为企业发展带来的机遇进行了介绍。他表示，香港交易所2019年再登全球首次公开集资排名榜首，为十年来第六度称冠。去年我们迎来多宗全球最大型公司的上市，包括阿里巴巴的回家，印证了香港市场对全球发行人的强大吸引力。他鼓励已上市公司充分利用香港资本市场充裕的流动性和丰富的再融资工具的优势，助力企业可持续并高速发展。

