美官员称不在意谁胜选 只盼台湾大选自由公平

台湾即将举行大选，美国国防部印太事务首席副助理部长海大卫（David Helvey）7日表示，希望看到台湾举行一场自由、公平的选举；国务院资深官员则说，美方不在意谁胜选，重要的是民主选举过程不可侵犯。

据联合新闻网报道，海大卫（David Helvey）7日出席智库“哈德逊研究所”一场关于美国与日本防务关系的研讨会，在问答环节，有人提出台湾即将举行大选，蔡英文可能连任，北京可能加大施压力道，美日防务合作是否制定因应台海发生意外的计划？

海大卫表示，无法深入探讨因应特定情况的内部计划，但台海的和平与稳定一直是美日同盟的共同战略目标之一，这并非新的发展，而是几十年来都如此。

至于台湾忧心中国大陆企图干预台选，美日是否合作确保台湾能举行一场公平的选举，海大卫说，美日同盟讨论许多区域的共同利益与关切，美方也多次表态，希望看到台湾举行自由、公平的选举，且深为关切任何影响台选的手段。

另外，一名国务院资深官员7日举行背景说明记者会，聚焦国务院2019年在亚太区域的成就，有记者询问官员能否谈台选，以及是否关切大陆的影响力。

该官员表示，台选过程至今稳定，也没迹象显示有恶意活动，各界都在猜测结果，猜测有时是错误的，但目标是鼓励台湾的民主进程；美方并不在意谁胜选，保持过程不可侵犯才重要，如同美国的选举过程。

