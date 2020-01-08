“权健案”一审宣判：束昱辉获刑9年及罚款5000万元人民币

“权健案”一审宣判，被告人束昱辉判处有期徒刑9年，并处罚金人民币5000万元（971万新元）。

根据澎湃新闻报道，据天津市武清区人民法院官方微博今天的消息，被告单位权健自然医学科技发展有限公司及被告人束昱辉等组织、领导传销活动案一审宣判。被告人束昱辉判处有期徒刑9年，并处罚金人民币5000万元。

天津市武清区人民法院对被告单位权健自然医学科技发展有限公司（以下简称权健公司）及被告人束昱辉等12人组织、领导传销活动一案今天公开宣判，认定被告单位权健公司及被告人束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪，依法判处被告单位权健公司罚金人民币1亿元，判处被告人束昱辉有期徒刑九年，并处罚金人民币5000万元；对其他11名被告人分别判处三年至六年不等的有期徒刑，并处罚金；对违法所得予以追缴，上缴国库。被告人束昱辉当庭表示认罪服法。

经审理查明，2007年以来，被告单位权健公司以高额奖励为诱饵，引诱他人购买成本与售价严重背离的产品成为权健公司会员，再以发展会员的人数为依据进行返利，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。被告人束昱辉作为权健公司实际控制人，对公司组织、领导传销活动起决定作用，其他被告人分别按照束昱辉的授意参与组织、领导传销活动，或作为权健公司经销商，发展会员参与传销活动。

天津市武清区人民法院认为，被告单位权健公司及被告人束昱辉等12人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，情节严重。鉴于被告单位权健公司及被告人束昱辉具有自首情节，认罪悔罪，被告单位部分违法所得已追缴在案，对被告单位权健公司和被告人束昱辉依法作出上述判决。鉴于其他被告人分别具有自首或如实供述犯罪事实等情节，认罪悔罪，结合各被告人在犯罪中的地位、作用，依法分别予以处罚。

部分被告人的亲属、人大代表、政协委员、专家学者及社会各界群众旁听了案件宣判。