江苏脱贫率达99.99%以上 仅剩17人未脱贫

江苏省人大常委7日在南京开会，江苏省政府在会上就脱贫攻坚工作进展作报告，指该省脱贫攻坚工作取得了决定性成效，脱贫致富奔小康工程实施4年来，已实现脱贫254万人，脱贫率达到99.99%以上，目前还剩六户、共17人未脱贫。

据《扬子晚报》报道，江苏省政府扶贫办主任朱国兵说，4年来，纳入建档立卡的省定6000元以下低收入人口2542114人，脱贫率达到99.99%以上，821个省定经济薄弱村集体经济年收入全部达到18万元标准，“6+2”重点片区和革命老区面貌发生显著变化，12个省级重点帮扶县区有望全部“摘帽”。

在“三保障”方面，截至2019年12月底，全省3188名建档立卡疑似辍学学生已降至五人，因贫失学辍学现象基本消除；实现低收入人口大病保险起付线降低50%，报销比例提高5至15个百分点，大多数县域内定点医疗机构将低收入人口政策范围内住院总费用自付比例控制在10%以内；10824户省级建档立卡的需要实施危房改造的，目前已经全部竣工、农村低收入人口饮水达到安全标准。

2020年是脱贫攻坚全面收官之年，脱贫攻坚重点任务是巩固成果、提升水平，增强脱贫的稳定性和可持续性，探索建立缓解相对贫困的长效机制。比如，在江苏省人大常委会农业和农村工作委员会的调研报告中，对因病返贫的现象，基层呼吁研究由“收入法”调整为“支出法”确定农村居民相对贫困人口的思路，将更多的因病致贫的支出型贫困家庭纳入农村最低生活保障范围；扶贫产业项目申报时间固定且一年只能申报一次，申报手续相对复杂，基层希望申报手续更加简化，可操作性更强等。

朱国兵表示，今年将在强化问题整改、完善帮扶政策、深化产业扶贫等六个方面做好工作，逐个问题过堂，逐一销号解决，确保上半年全部整改到位。 对少数未脱贫人口、未使用资金、未实施项目，加大攻坚扫尾力度，确保低收入人口全部脱贫、 资金全部拨付到位，项目规划全部完成。