从CES 2020看中美贸易战留下的痕迹

世界最大规模数字技术展会“2020年国际消费电子展（CES）”1月7日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。从5日开始面向媒体的预先公开来看，中美贸易战留下的迹象十分明显。在很多产业，附加值的源泉从硬件向软件转移的大转换逼近，在此背景下，包括日企在内的企业不得不应对“新常态”。

据日经中文网报道，5日傍晚，在拉斯维加斯的活动会场，事先公布展示内容的发布会上，开发自动驾驶汽车零部件的中国初创企业速腾聚创的高管表示，2019年来参展的中国企业和观众减少，今年进一步减少。

该公司连续4年参展CES，但在中美对立激化的背景下，中国企业的存在感有所降低。2010年CES的观众人数为12万人左右，2017年增至创出历史新高的18.4万人。支撑观众人数增长的是来自中国的观众，不过2019年中国观众比上年减少17%至1.3万人左右。来自韩国和日本的观众则分别增加1成以上，形成鲜明对比。

1月6日韩国LG电子、在全球电视市场上升至第2位的TCL集团、海信集团将召开记者会，而通过向速腾聚创出资的阿里巴巴集团、2019年确保了大规模展区来推销物流技术的京东集团等企业则从会场消失。

成为美国制裁对象的华为技术的相关企业预定参展，不过截至目前似乎并无重大发表。

在2010年代，支撑科技进步的是全球化的发展。美国苹果最大限度发挥以台湾鸿海精密工业为首的亚洲伙伴企业的作用，迅速扩大了业务。受到益处的的中国大陆初创企业涌向美国，但由于强化签证限制等因素，一家中国初创企业的高管表示美国的魅力减弱。

美国著名的风险投资家马克·安德森在2010年代初在美国报刊上刊登了“软件吃掉世界”的文章，引起热议。附加值的源泉从硬件向软件转移的“软件化”成为2010年代的大潮流，并且正在进一步加速，但中美的“经济脱钩”在这方面也投下了阴影。

2019年12月在加拿大温哥华，人工智能（AI）国际学会“NeurIPS”的会场发生变化。AI专利申请数量位居世界第一的中国研究人员曾是该学会的常客，但如今接连出现由于未拿到签证而只能通过电视会议参加的情况。主导AI开发的阿里巴巴等企业缺席CES也印证了这一趋势。

在CES上，2017年之后美国谷歌大规模展示搭载语音AI的产品，阿里巴巴等中国企业曾与美国亚马逊等展开激烈竞争。虽然对个人隐私问题的担忧升温，谷歌被迫采取应对措施，不过今年预计将继续贯彻以往路线。排挤中国企业从短期来看将对美国企业构成利好，但是从获取先进技术并实现成长的软件的历史来看，很可能成为技术创新的重负。

美国亚马逊网络服务公司的首席执行官（CEO）安迪·贾西表示，“今后10年将把几十亿个东西连接起来，通过分析数据，来提供更智能的服务”。新一代通信技术5G将成为基础，在不远的未来实现通过AI进行分析。但是，这一目标的实现不得不以“新常态”为前提。

在5日的说明会上，韩国三星电子发布了竖屏电视等新产品，该公司高管表示，“谷歌和亚马逊是我们的伙伴”。LG电子在6日的记者会上宣布，将强化自主开发家电的AI基础，同时与谷歌的语音AI加深合作，通过“两线作战”来强化业务。

三星和LG面临的共同课题是在急剧变化的市场环境下，如何对本公司进行定位。当地时间6日丰田汽车召开记者会，索尼也公布半导体业务的强化措施以及5G相关技术和服务等。很久之前日本企业就被指在CES上的存在感降低，如今无疑面临着和海外企业相同的课题。