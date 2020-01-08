去年前11个月浙江房地产税收入库2104亿元

2019年浙江新建商品住宅销售面积7800万平方米，与历史高值基本持平。截至去年11月底，浙江房地产税收入库2104亿元，同比增长17.3%，占浙江全省税收的19.5%，对该省税收增长的贡献率达73.6%。

据澎湃新闻报道，1月7日在杭州召开的浙江省住房和城乡建设工作会议上，浙江省住房和城乡建设厅厅长项永丹透露上述消息。他表示，浙江聚焦“房住不炒”，着力保持房地产市场平稳健康发展。

“从房地产市场和住房保障看，防范化解房地产市场风险的压力依然存在，部分城市新建商品房价格指数涨幅过高、信访纠纷有所增加。”项永丹说，为此浙江将长期坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”和不作为短期刺激经济增长手段的定位，狠抓房地产调控不动摇。全面落实因城施策和稳地价、稳房价、稳预期的长效调控机制。

具体举措上，浙江压实房地产平稳发展城市主体责任，将出台具体办法评价考核城市主体责任制工作。其中杭州、宁波严格实施“一城一策”方案。

据悉，在解决城镇困难群众住房问题方面，浙江通过实施城镇住房保障、政府公租房、棚改安置和保障性安居工程，目前累计受益群众380多万户、950多万人。

项永丹表示，2020年浙江力争实现保障房源交付入住3.2万套，租赁补贴发放6.8万户，公租房受益家庭达23万户，住房保障受益覆盖率保持在23%以上。

此外，浙江棚户区改造由“重开工”向“重竣工”“重交付”转变。2020年力争实现棚户区改造新开工6万套、基本建成4.3万套、竣工4.2万套，保障性安居工程有效投资500亿元。