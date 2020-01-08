中国去年12月生猪出栏量环比增长14.1%

中国农业农村部今天（8日）就2019年12月份生猪生产形势举行新闻发布会。农村农业部副部长于康震会上表示，据监测，2019年8月至11月份，中国生猪出栏量环比持续下降，12月份止降回升，环比大幅增长14.1%，有效缓和了猪肉供应紧张的局面。

据澎湃新闻报道，于康震提到，在各项政策措施和市场行情的带动下，养殖场户增养补栏信心不断增强，中国生猪产能继续保持恢复向好势头。

他指出，中国生猪基础产能持续恢复。去年12月份全国能繁母猪存栏环比增长2.2%，连续3个月环比增长，较9月份增长了7.0%，显示全国生猪基础产能回升势头逐步稳固。去年12月份猪饲料产量环比增长2%，连续4个月增长，其中母猪饲料大幅增长10%，这说明全国生猪基础产能在积极恢复。

此外，中国规模猪场产能恢复更快。据监测，去年12月份全国年出栏5000头以上规模猪场生猪和能繁母猪存栏环比分别增长2.7%和3.4%，均连续4个月增长，能繁母猪存栏环比增幅高于全国平均水平。

生猪出栏量也显著增加。据监测，去年8至11月份生猪出栏环比持续下降，12月份止降回升，环比大幅增长14.1%，有效缓解了猪肉供应紧张的局面。四是前期生产恢复较早的东北、西北和黄淮海地区生猪产能进一步释放。去年12月份，内蒙古、黑龙江、山东、陕西、甘肃和宁夏等省份生猪出栏环比增幅明显高于全国平均水平。

于康震表示，整体来看，去年12月份生猪生产恢复形势继续向好，为今年加快恢复生猪生产奠定了坚实基础。