《2019主播职业报告》发布：近八成用户会为直播付费

移动社交平台陌陌发布了《2019主播职业报告》，通过对近万名移动网络用户，主播的抽样调查发现：33.6%的95后每天看直播超两小时；近八成用户会为直播付费，24.1%的职业主播月收入过万；11.8%的95后主播为父母买房。

根据CNNIC数据，截至2019年6月，中国手机网民规模达8.47亿，网民手机上网比例高达99.1%。中国网络直播用户规模达4.33亿，较2018年底增长3646万，占网民总体的50.9%。

在对近万名移动用户调查后发现，移动直播用户有：用户群体年轻、粘性强、付费习惯成熟三大特征。

观看移动直播的用户整体偏年轻，其中90后占比23.7%，95后占18.5%。74.8%受访用户表示，每天观看直播时长在30分钟以上，32.1%的用户每天观看直播在2小时以上，其中年纪越轻的用户，每天观看直播时间越长。32.7%的90后每天看直播在2小时以上，95后这一比例为33.6%。

根据《2019主播职业报告》显示，主播群体的年龄呈明显年轻化趋势。2019年，受访主播中，有33.4%为职业主播，2018年这一比例为31%，2017年仅为27.6%。95后主播中近半数为职业主播，职业主播占比为49%，90后主播中职业主播占比为38.3%。

从事主播这一职业的人群也具有明显的区域特征，北方职业主播远多于南方职业主播。职业主播占比最高的10个省市是黑龙江、吉林、辽宁、重庆、甘肃、广西、天津、湖南、贵州、广东。

报告数据显示，79.4%的用户每个月会在直播中进行付费，占比接近8成。其中每月付费超过500元的用户占比为28.4%，每月付费超过1000元的用户占比为19.8%。男性比女性更爱在直播中付费，每月直播付费1000元以上的男性占比为22.8%，女性仅为7.6%。

《2019主播职业报告》显示，职业主播中收入过万的占比为24.1%，较2018年的21%略有提升，女性职业主播收入过万的占比比男性职业主播略高。根据抽样调查数据，年纪越轻、学历越高的主播，高收入占比越高。12.6%90后主播月收入过万，15.5%95后主播月收入过万。

在收入过万元的主播中，高学历占比较高。月收入过万主播中，大专学历占10%，本科学历占18.1%，硕士以上学历占25.4%，其中16.9%硕士及以上学历主播收入在5万元以上。

抽样调查数据还显示，由于工作强度大、压力大，年纪较轻，受访主播中69.5%为单身状态，79%的职业主播单身。