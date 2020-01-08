中信股份转让麦当劳中国22%股权

中信股份挂牌转让麦当劳中国22%股权，交易完成后，中信股份将继续持合资公司10%的股权。

根据澎湃新闻报道，在投资入股两年后，中信选择出售麦当劳中国部分股权。北京产权交易所今天披露，Starry Dream Investments Limited拟转让Fast Food Holdings Limited 42.31%股权，转让底价21.72亿元人民币（4.2亿新元）。

据公告透露，Starry Dream Investments Limited为中信系公司，主管部门为中国中信集团公司。

根据此前公告，标的Fast Food Holdings Limited由中信股份和中信资本分别各持有61.54%和38.46%的股权。而Fast Food Holdings Limited持有麦当劳中国管理有限公司合计52%的股权，后者是由中信系资本与凯雷和麦当劳共同投资成立的公司。

公告显示，2018年，Fast Food Holdings Limited营收247.8亿港元，净利润11.5亿港元。截至2019年11月30日，其营收243.9亿港元，净利润8.6亿港元。

麦当劳中国今天受访时称，中信资本、凯雷以及麦当劳全球已获悉并同意中信股份计划出售其在麦当劳中国内地和香港合资公司部分股权之事宜。此交易纯属商业决定。

经过减持，中信股份将释放麦当劳中国22%的股权。

麦当劳中国方面称，交易完成后，中信股份将继续持合资公司10%的股权，并将与各合作伙伴继续致力并受益于麦当劳的发展。目前，中信资本、凯雷和麦当劳全球持有合资公司共68%的控制性股权，相关交易不会影响麦当劳在中国内地和中国香港的业务策略及日常运营。

“相关交易正进行公开招标，中信股份、中信资本、凯雷以及麦当劳将在招标及审批完成后适当的时间提供更新信息，现阶段尚无法就任何传言或猜测置评。”麦当劳中国表示。

麦当劳中国2017年8月宣布与中信股份、中信资本以及凯雷投资集团，针对麦当劳中国业务的战略合作正式完成交割。新麦当劳中国（新公司）将运营和管理麦当劳在中国内地和中国香港的业务，加速扩张，5年内增开门店2000家。而成立的新公司也称为了麦当劳在美国以外的最大特许经营商。

据麦当劳中国方面披露，在2017年中信、凯雷成为战略投资者后，连续三年同店销售额与同店客单数正增长。2019年同店销售额 、同店客单数和盈利均稳健增长。2017至2019年期间，新开餐厅超过1000家，2019新开餐厅超过430家，餐厅总数超过3300家。注册会员人数突破一亿。