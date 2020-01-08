美媒：两中国人涉嫌私闯美国海军基地被捕

两名中国人上周末私闯佛罗里达州最南端的美国海军基地拍照被捕。在此之前，另外两名中国人私闯同一军事基地进行拍照，被控犯罪，其中一人被判刑。

综合美国军方报章《星条旗报》与美国之音报道，周末被捕的两名中国人士分别是王宇浩（Yuhao Wang译音）和张杰伦（Jielun Zhang译音）。

两人1月4日上午8时30分左右驾驶一辆蓝色现代轿车来到佛罗里达洲基韦斯特（Key West）的美国海军航空基地（Naval Air Station Key West）。

该处是美国联合跨部门南部特遣队（Joint Interagency Task Force South）的基地，负责空中海上的走私执法，并存有武器弹药。

报道指基地女卫兵见王张两人没有必须出示的证件，要他们掉头离开，但两人不听，把车开进了基地。卫兵于是报警，海军保安人员30分钟后逮捕了两人，在他们的相机里发现违规拍摄的基地照片和视频，其中包括存放武器弹药的“佛莱明岛美军建筑（US military structures on Fleming Key）”。

两人随后被控非法进入美军事设施拍照，1月7日首次出庭获得保释，定于1月10日在基韦斯特联邦法庭出庭。如果定罪，可判一年刑期。

这是这个海军基地第三次被中国人非法拍照。2019年12月26日，27岁的中国留学生廖吕有（Lyuyou Liao译音）在同一海军基地另外一个地区非法拍照被捕，被控同一罪名，目前被暂时拘留，等待法庭审理。同年早些时候，20岁的中国公民赵前力（Zhao Qianli译音）也对这个海军基地非法拍照被捕，后来被判一年的联邦监禁。