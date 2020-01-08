英国将决定是否使用华为 美国以停止共享情报为威胁阻扰

在英国即将决定是否在5G网络中使用华为设备之际，美国做出最后努力进行阻挠，甚至威胁要停止共享情报。

根据路透社报道，消息人士透露，英国预计本月稍晚就如何在5G网络中使用华为设备做出最终决定。此前美国指称华为的电信设备可能被用来对中英关系进行间谍活动，而业界则警告如果完全禁用华为产品，可能造成数以十亿美元计的成本。英国政府一直在两者之间进行权衡。

华为是全球最大移动网络设备生产商，该公司一再否认这些指控。华为未立即回复置评请求。

上述消息人士称，美国国务卿蓬佩奥周四与英国外交大臣拉布在华盛顿会晤时料将针对华为问题施加压力。

消息人士称，在作出这一决定之前，华盛顿还曾计划本周派一个代表团与英国官员会晤，代表团中包括美国副国家安全顾问博明(Matt Pottinger)。但其中两名消息人士称，由于天气状况不佳，此行在最后一刻被取消。

美国上月通过了一项立法，其中包括一项不太受关注的条款，该条款进一步威胁要限制与使用华为设备的盟友共享情报。

一位了解英国政府对华为立场的知情人士说，外界认为华盛顿“枪已上膛”。“目前还不清楚的是，美国将如何、何时或者是否真的会开火。”

一名英国政府发言人说：“英国电信网络的安全性和韧性至关重要。政府将继续考虑其对高风险供应商的立场，并将在适当时候做出决定。”

美国国务院和国家安全委员会未立即回应置评请求。