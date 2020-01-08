路透社：中石油集团撤回伊拉克油田约20名员工

因中东紧张情势加剧，中国石油天然气集团公司（简称中国石油集团）据传已从其中一个伊拉克油田撤回约20名员工，但仍保有在另一处油田的近60人。

根据路透社报道，一名熟知事况的北京当地消息人士透露，由于当地紧张情势已经升高，中国石油集团已经从伊拉克西古尔纳-1（West Qurna-1）油田撤回约20名员工。

中国石油集团对此不予置评。

西古尔纳-1油田是由中国石油集团与埃克森美孚(Exxon Mobil)共同开发，主要由埃克森美孚运营。

“在美国杀害伊朗圣城旅指挥官苏莱马尼（Qassem Soleimani）之后不久，中国石油集团在1月5日撤回西古尔纳的员工，跟随运营商埃克森美孚的方向，”消息人士称。

埃克森美孚没有立即回复电邮置评请求。

这位消息人士也说，中国石油集团在鲁迈拉（Rumaila）油田的员工保持在近60人，这是该公司与BP公众有限公司合资的另外一处伊拉克油田。由于未获授权向媒体发言，这位知情人士不愿具名。

中国石油集团在伊拉克经营的第三个大油田是哈尔法亚油田，该公司拥有一支大约100人的团队。

“鲁迈拉和哈尔法亚的团队每天都向总部报告安全状况。目前还没有撤离计划。”消息人士补充说。