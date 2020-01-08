中国足协首次对外公布本年中超等竞赛日历

中国足协昨日在官网公布了2020中超、中甲、中乙及足协杯竞赛日历，这也是中国足协首次对外公布竞赛日历。

根据《新京报》报道，中国足协昨日在官网公布了2020中超、中甲、中乙及足协杯竞赛日历。引发外界关注的并不仅仅是今年为史上开赛最早的中超联赛，而是中国足协首次对外公布竞赛日历。足协的工作方式在变，赛程制定在变。总体来看各有利弊，效果如何还有待时间检验。

2020赛历传递出了包括联赛时间、国家队备战计划、足协杯扩军等多重信息，内容抢镜的同时，赛历的公布方式也值得关注。按照惯例，足协以往都是在联赛开赛前一段时间对外公布带有对阵的正式赛程，而赛历则是在联赛工作会议上向各家参会俱乐部宣布，向外界公布赛历尚属首次。

一位中超俱乐部工作人员透露：“足协之前一般是在前一年年底把新赛季联赛赛历发给各俱乐部。拿到赛历后，俱乐部会根据时间安排向足协提出一些赛程编排方面的建议。比如各俱乐部所使用的体育场，如果已经确定承接其他活动，俱乐部会上报给足协，在赛程编排时尽量避开，所以最终赛程也是综合各方意见排出的。”

在推行新政后，足协对新赛季赛历也选择了更透明的方式——公开赛历和编排原则，这种工作姿态无疑值得肯定。