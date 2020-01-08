人民币回升至破7前水平 摘除“汇率操纵国”标签或可提上日程

尽管地缘政治风险走升，人民币在2020年初依然涨势如虹，本周进一步走升至6.94元一线，回到去年8月初水平。一些市场观察人士表示，这可能意味着美国需要考虑取消中国是“汇率操纵国”的标签--毕竟当初人民币跌破7元的行情正是8月从该价位附近启动，美方也以此为依据给中国贴上这一标签。

据彭博社报道，受贸易战升级冲击，人民币汇率于去年8月5日跳空下跌并击穿7元大关，随后美国总统特朗普在推特上宣称中国令人民币贬值是“汇率操纵”，美国财政部随即将中国列为汇率操纵国，并招致中方坚决反对。不过，美国财政部原定于10月公布的汇率报告并未如期发布，也未对中国如何违反其汇率操纵国标准做出解释。

“在与中国达成第一阶段贸易协议之后，美国在将中国移出‘汇率操纵国’名单之前，可能还会再花一两个月时间来观察，”麦格理银行驻香港的亚洲外汇策略师Trang Thuy Le在采访中说，时点上目前可以关注通常于4月份发布的财政部报告。她认为，美国花了不少时间制定汇率操纵国的判定标准，却在不符合标准的情况下突然宣称中国是汇率操纵国，“这要在报告里写出来有些说不过去。”

通常，被贴上汇率操纵国标签的国家将面临惩罚性关税。但由于美国当时已经对中国施加大量关税，因此这一标签实际作用有限。德国商业银行驻新加坡高级经济学家周浩说，中国似乎不在乎这个标签，而因为中国本身并不符合汇率操纵国条件，市场也不太在意。

不过“如果美国拿掉这一标签，人民币可能还是会有一波上涨，”周浩表示。