香港民政局：香港记者须严格遵守政府规例和部门指引

香港民政局回应立法会议员质询时指出，新闻自由是香港的核心价值，但香港记者须严格遵守政府规例和部门指引，以及香港的“节目制作人员守则”。

根据香港电台网站报道，香港民建联立法会议员葛珮帆向香港民政事务局提出书面质询，要求政府交代会否立法界定真正的网媒工作者，以防有示威者在公众集会和游行中，假冒网媒工作者，伺机作出非法行为。

民政事务局回应指，新闻自由是香港的核心价值，也为香港市民的基本权利，受到《基本法》保障，政府一直坚决维护并尊重新闻自由，并会致力提供合适的环境，让传媒发挥第四权的功能。

民政局回应时又表示，根据商务及经济发展局数字，香港电台过去3年，新签发403张记者证，但并无备存其他传媒机构发放记者证的相关资料，而香港记者须严格遵守政府规例和部门指引，以及“节目制作人员守则”，香港也会根据既定机制，处理相关的纪律个案。

民政局又指，警方于处理示威行动期间，不时接触到怀疑“假扮”记者的情况，包括搜获假记者证、自称是记者但不受雇于所述的媒体等，并曾尝试阻碍警方执法，参与违法暴力行为，以及“抢犯”等。

民政局还引述警方指，警方已制订指引，让警员透过传媒机构的证件识别身份，呼吁记者留意及听从警务人员的指示，与警方保持适度距离，避免阻碍警方的执法行动，也可避免自身受伤。