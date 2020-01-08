港保安局：去年6月至今年1月2日 共6493人因反修例风波被捕

反修例示威浪潮持续，数以千计的市民在公众活动中被捕后获警方准予保释，以待警方完成调查后，再决定是否对他们提出检控，也有人最终获无条件释放。

香港保安局局长李家超今日（8日）回覆立法会议员陈志全提问，称由去年6月9日至上周四（2日），警方共拘捕6493名与反修例风波有关的人士，当中338人无条件释放。

据香港01报道，李家超引述警方数字表示，6493人中有1,082宗案件已经完成或正在司法程序，另有338人无条件释放，以及有5,583宗案件仍在调查阶段。

他强调，“没有人能够凌驾法律”，并表示违法后承担法律责任是香港重要的法治精神。

李家超指出，市民有行使自由的权利，过去不少和平示威，最终演变成暴力冲突。他指根据《警察通例》，警务人员有权拘捕任何他合理地相信涉违法人士，或拘捕任何他合理地怀疑犯法者，都是合法行动。

李家超说，当警务人员作出拘捕行动后，会将被捕人士带往被捕地区所属的警署接受值日官查问。而值日官会研究其被拘捕的原因，并确定拘捕属合法。倘值日官认为不须要再继续作羁留，便会立刻释放。另外，警方有可能无条件释放，或批准被捕人士保释外出，及随后依据在担保书注明的日期和时间到指定的警署报到。