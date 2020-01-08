中国40城新房去年成交量同比增长2%

中国40个城市去年新房成交面积同比小幅增长2%，对比前两年，一二线城市出现回暖现象，但三四线城市则开始降温。

据中新社报道，易居房地产研究院今天发布的一份报告显示，受年底多地楼市成交量回升带动，2019年全年中国40个城市新建商品住宅成交面积同比小幅增长2%，增速比1-11月小幅提高0.3个百分点。

中国部分城市也在去年3月至5月出现房地产“小阳春”行情。不过，自2019年7月末官方明确提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”后，市场预期逐渐转向，大部分城市房地产市场降温。

报告显示，部分房企由于资金面紧张和年底冲刺业绩规模，在去年年底加大了推盘力度和营销力度，打折促销的现象增多，购房者积极入场。其中，12月就创下了40个城市新房成交量的年内新高。

分各线城市来看，一线城市在经历了连续两年的楼市低迷后，去年出现了回暖现象，全年成交面积同比增长20%。二线城市则是先升温后降温，全年成交面积同比小幅增长4%。前两年成交火热的三四线城市楼市则开始降温，全年成交面积同比下降了6%，是三类城市中唯一同比下降的。

易居研究院研究员沈昕表示，在“房住不炒”的政策基调下，政府不会把房地产作为短期刺激经济的手段，年初全面降准并不代表房地产融资环境大幅放松，不会对房地产市场造成较大影响。分城市类别看，一线城市由于连续两年成交量低迷，已经企稳反弹，但难以持续增长，今年维持去年成交水平的可能性较大；东部二线城市有可能企稳，中部二线城市后续可能继续降温，其他地区的二线城市和三四线城市成交量则面临较大的下降风险。