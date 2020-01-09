武汉肺炎病原体初步判定为新型冠状病毒

据病原检测结果初步评估专家组最新消息，武汉不明原因的病毒性肺炎疫情病原体初步判定为一种新型冠状病毒。

根据澎湃新闻报道，就武汉不明原因的病毒性肺炎疫情病原学鉴定进展问题，今天从病原检测结果初步评估专家组了解到，截至2020年1月7日21时，实验室检出一种新型冠状病毒，获得该病毒的全基因组序列，经核酸检测方法共检出新型冠状病毒阳性结果15例，从1例阳性病人样本中分离出该病毒，电镜下呈现典型的冠状病毒形态。

专家组认为，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒。

组织实验室采用基因组测序、核酸检测、病毒分离等方法对病人的肺泡灌洗液、咽拭子、血液等样本进行病原学检测。

专家组表示，确认引起某流行性疾病的病原，通常要满足以下几点：

（1）可疑病原须在病人中均有发现，在病人临床样本中可检测到病原核酸；

（2）从病人临床样本中可成功分离到病原；

（3）分离的病原感染宿主动物后可引起相同的疾病症状。而病人恢复期血清中该病原的抗体滴度有4倍升高，可帮助确定病原。

从病人中发现病原的核酸、基因组和抗体证据，短期内可以完成。病原的分离和致病性鉴定等科学研究，则需要数周时间。针对一种新发病原体的特效药物和疫苗研发可能需要数年时间来完成。专家组认为，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒，下一步需结合病原学研究、流行病学调查和临床表现进行专家研判。

冠状病毒是一类主要引起呼吸道、肠道疾病的病原体。这类病毒颗粒的表面有许多规则排列的突起，整个病毒颗粒就像一顶帝王的皇冠，因此得名“冠状病毒”。冠状病毒除人类以外，还可感染猪、牛、猫、犬、貂、骆驼、蝙蝠、老鼠、刺猬等多种哺乳动物以及多种鸟类。目前为止，已知的人类冠状病毒共有六种。其中四种冠状病毒在人群中较为常见，致病性较低，一般仅引起类似普通感冒的轻微呼吸道症状。另外两种冠状病毒——严重急性呼吸综合征冠状病毒和中东呼吸综合征冠状病毒，也就是我们简称的SARS冠状病毒和MERS冠状病毒，可引起严重的呼吸系统疾病。引起此次疫情的新型冠状病毒不同于已发现的人类冠状病毒，对该病毒的深入了解需要进一步科学研究。

另据路透社报道，世界卫生组织8日表示，武汉出现超过50起肺炎病例的群聚感染，可能源于一种新型病毒，它与引起严重呼吸系统疾病的SARS冠状病毒、MERS冠状病毒属同一家族。

世卫表示，还需更多全面的信息才能准确确认导致此次感染的病原体类型，但这可能是一种新的冠状病毒。

武汉自去年12月起爆发不明原因肺炎疫情，到今年1月5日，中国官方已通报59起病例。武汉市卫生健康委昨晚（8日）通报，武汉八名不明原因病毒性肺炎患者当日治愈出院。据通报，八名患者之前在武汉相关医院诊治，，后均集中收治在武汉市金银潭医院。已连续多日无发热、肺炎等临床表现。临床专家诊断后，认为符合出院标准，可以出院。