澳门中联办主任：坚持制度自信 续写成功篇章

《人民日报》今天刊登了澳门特别行政区联络办公室主任傅自应发表的文章，指出澳门回归祖国20年的发展成就是“一国两制”伟大实践的成果，强调澳门要坚持制度自信，确保续写成功篇章。

根据《人民日报》报道，这篇文章写道，中国国家主席习近平在庆祝澳门回归祖国二十周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼（以下简称“庆祝大会”）上发表的重要讲话，充分肯定澳门回归以来取得的巨大成就，深刻总结“一国两制”在澳门成功实践的经验，指明未来的发展方向和工作重点，思想深邃、内涵丰富，为习近平新时代中国特色社会主义思想增添新内容，把对“一国两制”的规律性认识提高到新境界，是新时代推进“一国两制”成功实践行稳致远的行动指南。

习近平在视察澳门期间，每到一处都与社会各界人士亲切交流，询问他们的工作生活情况，充分肯定澳门回归祖国20年来取得的建设和发展成就。习近平在庆祝大会上的重要讲话进一步把这些巨大成就概括为三个方面：一是以宪法和澳门基本法为基础的宪制秩序牢固确立，治理体系日益完善；二是经济实现跨越发展，居民生活持续改善；三是社会保持稳定和谐，多元文化交相辉映。在中央政府和祖国内地的大力支持下，澳门特别行政区政府和社会各界人士同心协力，开创了澳门历史上最好的发展局面，谱写了具有澳门特色的“一国两制”成功实践的华彩篇章。

澳门回归祖国20年来的发展成就，是“一国两制”伟大实践结出的丰硕成果，充分说明当代中国共产党人不仅善于制定切合实际的政策，而且善作善成，有能力带领人民执行落实好各领域的政策，取得良好成效。正因为“一国两制”方针政策符合国家民族利益、符合广大澳门同胞利益，正因为在中央的坚强领导下凝聚起澳门社会贯彻落实“一国两制”的强大合力，在过去的20年里，澳门“在小桌面上唱出了精彩大戏”，向世人展现了一个小而富、小而劲、小而康、小而美的崭新澳门，一个让澳门同胞和全国人民深感自豪的澳门。

广大澳门同胞当家作主，担起时代重任，用实际行动证明“一国两制”行得通、办得到、得人心。澳门社会各界人士对澳门建设作出的贡献，也是对国家建设作出的贡献。正如习近平强调的：“我们坚信，包括港澳同胞在内的中国人民完全有智慧、有能力把‘一国两制’实践发展得更好，把‘一国两制’制度体系完善得更好，把特别行政区治理得更好。中华民族伟大复兴的前进步伐势不可挡，香港、澳门与祖国内地同发展、共繁荣的道路必将越走越宽广！”

“一国两制”在澳门的成功实践告诉我们，必须坚定制度自信、把握正确方向、强化使命担当、筑牢社会政治基础

习近平在庆祝大会上的重要讲话中指出，澳门地方虽小，但在“一国两制”实践中作用独特，并就澳门“一国两制”成功实践进行了深刻总结，提出了四点重要经验，科学回答确保“一国两制”行稳致远必须坚持和巩固什么这一重大问题，为澳门新征程指明了方向。

文章强调，始终坚定“一国两制”制度自信，把握“一国两制”正确方向，强化“一国两制”使命担当，以及始终筑牢“一国两制”社会政治基础。

澳门成功实践的四点重要经验是推进“一国两制”实践行稳致远的关键。全面准确贯彻“一国两制”方针，必须牢牢把握“一国两制”根本宗旨，坚定维护国家主权、安全、发展利益，保持澳门长期繁荣稳定。必须始终把坚持“一国”原则和尊重“两制”差异、维护中央对特别行政区全面管治权和保障特别行政区高度自治权、发挥祖国内地坚强后盾作用和提高特别行政区自身竞争力有机结合起来，充分发挥“一国两制”的制度优势。

文章还说，学习贯彻习近平重要讲话精神，是当前和今后一个时期做好澳门工作的首要政治任务。要结合贯彻落实党的十九届四中全会精神，把学习贯彻习近平重要讲话精神化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，把握新机遇、展现新作为、实现新发展，不断推进澳门“一国两制”成功实践跃上新台阶。

文章还强调，要坚定不移维护国家主权、安全、发展利益，坚定不移提升特别行政区治理能力与水平，融入国家发展大局，发展壮大爱国爱澳力量。

文章最后说，回归20周年的澳门，站在了新的历史起点上。在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，有回归祖国20年来奠定的坚实基础和积累的丰富经验，有中央政府和大陆的大力支持，有广大澳门同胞包容共济、团结奋斗，“一国两制”在澳门的实践一定能乘风破浪、行稳致远，续写新时代的华彩篇章。

