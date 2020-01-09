彭博社：“经济牌”喜忧参半令台湾选民难抉择

台湾总统大选倒数计时，逾1900万有投票资格的民众将选出未来四年的领导人。面对各式各样强劲的经济增长数据，民众最在乎的却是没有落实在薪水袋里，“经济牌”无疑也是执政与在野党的重点攻防。

根据彭博社报道，寻求连任的总统蔡英文执政三年半以来，台湾经济增长率一跃成为亚洲四小龙之首，台股在睽违29年后站上1万2000点，民间投资也大幅增长。然而，在国民党候选人韩国瑜与亲民党候选人宋楚瑜的眼中，这些亮眼的经济数据背后其实暗藏隐忧。

自2018年开始的美中贸易战在去年持续延烧，仰赖出口的台湾也遭受池鱼之殃，不过在转单和台商回流下，台湾经济意外有韧性，缓冲了全球经济和贸易量下行的不利影响。

据彭博汇总经济学家预测中值，台湾2019年全年经济增长率有望达2.5%，优于韩国的1.9%，新加坡的0.7%及香港的负1.3%，意味台湾有机会重现2014年以来的“亚洲四小龙”之首的风光景象。

不过若以人均所得来看，台湾的表现却远不如人，让国民党的韩国瑜几度批评台湾经济鬼混了20年。根据国际货币基金组织（IMF）数据，台湾的人均所得在2000年以前和韩国仍在伯仲之间，不过自2003年被韩国超越后，一直在四小龙中垫底。

IMF数据预估，去年台湾人均所得为24828美元（33525新元），低于韩国的31431美元，香港的49334美元，和新加坡的63987美元。以增长幅度来比较，自2000年底至2019年台湾仅增长67%，也低于香港的93%，韩国的156%和新加坡的168%。

经济好坏对广大受薪阶层最有感的莫过于工作稳定和薪资增长。蔡英文在2016年5月就任前，台湾季调后失业率在3.97%的高峰，之后便一路下跌，并两度降至3.69%的历史新低，最新11月份的失业率大致持稳在3.73%的低档区。

只是，失业率下降和在劳动市场求职人数减少不无关连，1945年后出生的战后婴儿潮已纷纷届临退休，而同时台湾少子化问题则快速恶化。行政院国家发展委员在2018年的人口推估报告中指出，基本预期台湾人口将在2022年开始负增长，较2016时的推估提前3年。

蔡英文任内最突出的经济政绩之一在于提振台湾民间投资。美中贸易战引发转单效应和供应链重组，蔡英文政府也顺势推出鼓励台商回台投资方案，目前核准投资总额已超过7000亿元台币。除了台商，外国人直接投资在过去一年也有明显增长，知名跨国企业包括谷歌、美光及风电厂商等均宣布加码在台投资。

不过，执政党大力宣传的7000亿元数字，也有不少批评，例如其中多数投资是三到六年的计划，而非一次到位。经济部11月在新闻稿中表示，依据申请企业的投资计划书估算，2019年底到位的投资金额约2255亿元台币，2020年2133亿元，2021年为1831亿元，意味投资动能在今、明两年仍将持续落实，不过将低于去年的高峰。

