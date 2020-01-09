骆惠宁昨与深圳市领导就深港合作进行会谈

新任香港中联办主任骆惠宁昨天与深圳市委书记、市长进行会谈，强调坚持“一国两制”方针，并助力深港两地在青年创新创业、经贸往来等多领域合作。

根据新浪新闻报道，据《北京青年报》消息，新任香港中联办主任骆惠宁昨天前往深圳，并与深圳市委书记、市长会谈。这是骆惠宁上任后的又一个重要动作。

据媒体报道，林郑月娥本周内也将与骆惠宁见面。在会见林郑月娥前，骆惠宁先到了深圳，其会见规格不低。

据深圳卫视报道，参加会见的人除了外交部驻港特派员公署特派员谢锋外，还有香港中联办的5位副主任——陈冬、杨建平、仇鸿、谭铁牛、何靖，以及香港中联办秘书长文宏武。

根据官网显示，香港中联办的领导配置为“一正七副”。主要职责包括：联系外交部驻香港特别行政区特派员公署和中国人民解放军驻香港部队；联系并协助内地有关部门管理在香港的中资机构；促进香港与内地之间的经济、教育、科学、文化、体育等领域的交流与合作等。

深圳方面，参加会见的人除了市委书记王伟中、市长陈如桂外，还有市人大常委会主任骆文智，市政协主席戴北方。

另外，深圳市委常委、统战部部长林洁，市委常委、秘书长高自民，副市长艾学峰等也在现场。

艾学峰早年长期在国务院港澳办工作，后空降广东任韶关市市长，2015年4月任深圳市副市长，分管发展改革、人力资源、社会保障、外事、港澳事务、台务、侨务、金融工作。

这次会见的重点包括：双方表示要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻“一国两制”方针，携手推动深港两地在青年创新创业、经贸往来等多领域务实合作，合力推动粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，为促进深港两地共同繁荣发展和“一国两制”实践行稳致远作出新贡献。

另外，“推动深港两地在青年创新创业、经贸往来等多领域务实合作”“推动粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设”也值得关注。

骆惠宁本周一在香港中联办大堂内会见记者，这也是他履新后的首次亮相。他说，在林郑特首、特区政府及社会各界共同努力下，一定能确保宪法、基本法在香港得到全面贯彻实施；一定能确保“一国两制”行稳致远；一定能确保香港长期繁荣稳定。

另据香港媒体报道，香港特区行政长官林郑月娥周二表示，本周内将与新上任的中联办主任骆惠宁见面。

她同时表示，非常欢迎骆惠宁履新，相信双方会合作无间，坚守“一国两制”和基本法，让香港重回正轨。

