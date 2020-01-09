江苏扶贫办回应“17人未脱贫”：数据有动态进出 脱贫不能简单输血

江苏扶贫办相关处室负责人回应“17人未脱贫”质疑，称脱贫数据有动态进出，要解决相对贫困不能简单输血。

根据《新京报》报道，江苏省前天发布了关于脱贫攻坚工作进展情况的报告，其中提到，江苏省脱贫率达到99.99%以上，目前还剩6户、17人未脱贫，立刻在网络引发热议。有网友疑惑，为何江苏省贫困标准为年人均收入6000元（人民币，下同，1166新元），比其他省份高出不少；为何不给未脱贫的17人每人发6000元现金，实现全省脱贫？

江苏省扶贫办相关处室负责人对此表示，脱贫数据有动态进出，“6户、17人未脱贫”是截止到12月31日的最新数据，“要解决相对贫困不能简单输血，比如直接发6000元，而要通过帮扶实现持续的脱贫内动力。”

至于为何江苏省扶贫标准为6000元，高于其他省份，该负责人表示，全国脱贫标准为年人均纯收入4000元，2015年底，江苏已率先完成该目标，解决了绝对贫困问题。目前的脱贫工作立足于解决相对贫困，“十三五”期间，省自行划定脱贫标准为年人均纯收入6000元，高于国家标准。

负责人说，6000元的标准由省委省政府确定，主要针对苏北经济相对落后地区。该标准按照精准扶贫要求，参照国家标准，根据城乡居民收入中位数等内容确定。每个“五年计划”的初期进行标准划定，由省统计局、财政厅等各部门抽调人员进行详细排查，这个过程就像人口普查一样，保证数据真实精准。

负责人称，“6户17人未脱贫”的数据也是一个动态脱贫过程，数据每天都在变化。目前，建档立卡贫困户数据在国家、省市县、乡镇各级扶贫办平台都实现了联网，保证数据精准。原先，数据库每年开放一次进行调整，但建档立卡每天都有动态进出，脱贫攻坚工作报告当天数据是截止到2019年12月31日的，通过国家和省级数据库比对，得出还剩6户、17人未脱贫。

再过一个星期，可能这个数据就会出现变化，有实现摘帽脱贫的，也有返贫情况，会有一定增减。但波动幅度不会太大，报告中提到脱贫率达到99.99%以上是可以保证的。

据了解，未脱贫的17人中，有4人是因病致贫。根据省扶贫办、省卫健委规定，建档立卡户生病自付费用比例不能超过10%，100%享受健康扶贫政策，建档立卡户有的可能正在医院就医。

该负责人还说，江苏省贫困户指标有三十多项，“十三五”开始，省纪委推出阳光扶贫监管系统，介入工作后，贫困数据越来越精准真实。打个比较通俗的比方就是“一看房、二看粮、三看有没有读书郎”，家里几亩地、几口人、是否有读书的孩子、夫妻工作状况等，实现应保尽保。

至于为何不直接每人发6000元，实现“全省脱贫”，该负责人说，扶贫资金我们有，但要实现一户一策扶贫，简单地给钱给物，我们是不赞成的。几个人捐款，可能当年的6000元脱贫标准就能立马实现，但这样的“输血式扶贫”是没有生命力的，可能今年给了钱，明年又返贫了。

相对贫困的解决追求的是“造血式扶贫”，17个未脱贫者是有劳动能力的，激发内生动力，变“要你脱贫”为“我要脱贫”，通过家门口就业、公益岗位等方式，加入产业带动，通过劳动实现持续脱贫。

负责人介绍说，在动态变化情况下，首先以省定贫困标准为线。但省内区域间补助情况存在差异，使得贫困户数据还有不到100户的动态进出。经济发达的苏南地区，城市低保最低可以达到720元/月，合计年收入8640元，远高于扶贫标准，但在苏北地区，有些地方低保还没有达到这一程度。

江苏省实施“五方挂钩”帮扶机制，省级机关、高等院校（科研院所）、大型国有企业、苏南经济相对发达的县（市、区）与苏北经济相对薄弱的县（区）挂钩帮扶。并且，该政策保证在实现脱贫后，3年内政策资金、帮扶关系不变。2020年为巩固提升年，随着救助标准提高，社会保障逐步到位，年人均收入6000元以下情况会全部消除。

